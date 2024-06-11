Ο αντιπρόεδρος του Μαλάουι Σάουλος Κλάους Τσιλίμα και άλλοι εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων η πρώην πρώτη κυρία Σανίλ Ντζιμπίρι, σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν, δήλωσε ο πρόεδρος Λάζαρους Τσακουέρα.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Τσιλίμα, που θεωρείτο πιθανός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της επόμενης χρονιάς, αγνοείτο από χθες, Δευτέρα.

"Με μεγάλη μου λύπη σας ενημερώνω πως αποδείχθηκε πως ήταν μια τρομερή τραγωδία. Η ομάδα έρευνας και διάσωσης εντόπισε το αεροσκάφος κοντά σε έναν λόφο. Το βρήκαν πλήρως κατεστραμμένο χωρίς επιζώντες", είπε ο Τσακουέρα σε διάγγελμα.

Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Λιλόνγκουε στις 09:17 τοπική ώρα (10:17 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας, αλλά δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μζούζου, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα στις 10:02, λόγω κακής ορατότητας.

Έλαβε εντολή να επιστρέψει στην πρωτεύουσα, αλλά εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και οι αερολιμενικές αρχές δεν μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή μαζί του.

Ο Τσακουέρα είπε πως όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν από την πρόσκρουση και πως ο στρατός μεταφέρει τις σορούς τους πίσω στην πρωτεύουσα.

"Παρά το ιστορικό του αεροσκάφους και την εμπειρία του πληρώματος, κάτι τρομερό πήγε λάθος με αυτό το αεροσκάφος κατά την πτήση της επιστροφής στη Λιλόνγκουε, με αποτέλεσμα να συντριβεί", είπε.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν προσωπικό ασφαλείας και διάσωσης στο σημείο του δυστυχήματος στην πλαγιά ενός λόφου με διάσπαρτα συντρίμμια γύρω από την ουρά του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους Dornier 228-202K, με τον αριθμό εγγραφής MAF T03 να φαίνεται ακόμη.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των εικόνων.

Ο Τσιλίμα, 51 ετών, επέστρεψε από τη Νότια Κορέα την Κυριακή μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής Κορέας-Αφρικής και ταξίδευε μαζί με τους άλλους επιβάτες το πρωί της Δευτέρας για να παρευρεθούν στην κηδεία του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης του Μαλάουι στο βόρειο τμήμα της χώρας.

"Ο δρ. Σάουλος Κλάους Τσιλίμα ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένα αφοσιωμένος πατέρας και σύζυγος, ένας πολίτης που αγαπούσε την πατρίδα του και διακρίθηκε στην υπηρεσία της χώρας του, και ένας περίφημος αντιπρόεδρος", είπε ο Τσακουέρα.

Ο Τσιλίμα, πρώην διευθυντής της Airtel Malawi, ήταν επικεφαλής του κόμματος Ενωμένο Κόμμα Μεταμόρφωσης. Συνεργάστηκε με τον Τσακουέρα προκειμένου να σχηματίσουν την κυβερνώσα Συμμαχία Τόνσε και ήταν υποψήφιος αντιπρόεδρός του στις εκλογές του 2020.

Οι σχέσεις μεταξύ τους, ωστόσο, εντάθηκαν ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2025, στις οποίες ο αντιπρόεδρος αναμενόταν να διεκδικήσει την προεδρία απέναντι στον νυν πρόεδρο.

Ο Τσιλίμα είχε συλληφθεί το 2022 με κατηγορίες για διαφθορά. Ωστόσο, δικαστήριο του Μαλάουι απέσυρε τις κατηγορίες εις βάρος του τον περασμένο μήνα αφού ο επικεφαλής της εισαγγελίας κατέθεσε σημείωμα για διακοπή της έρευνας. Ο Τσιλίμα αρνήθηκε ότι έκανε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

