Ο κυβερνών συνασπισμός των συντηρητικών και των Πρασίνων θα προκηρύξει τις επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Αυστρία για τις 29 Σεπτεμβρίου, με τη λήξη της πενταετούς θητείας του κοινοβουλίου, επιβεβαίωσε σήμερα ο καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ, απομακρύνοντας την αντιπαράθεση με την ακροδεξιά για όσο περισσότερο γίνεται.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) προηγείται σαφώς των αντιπάλων του, έχοντας κεφαλαιοποιήσει την αντιδημοτικότητα της κυβέρνησης μετά τις κρίσεις των τελευταίων ετών – από την πανδημία της Covid-19 μέχρι τον πληθωρισμό που κινείται πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Το αντιμεταναστευτικό FPÖ κέρδισε τις ευρωεκλογές της Κυριακής, για πρώτη φορά, όμως με μικρή διαφορά, λιγότερο από μία μονάδα από το Λαϊκό Κόμμα του Νεχάμερ.

«Στο αυριανό υπουργικό συμβούλιο θα τεθεί η 29η Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία των Εθνικών Εκλογών» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο καγκελάριος.

«Μπορώ να υποσχεθώ στους ψηφοφόρους ότι κατάλαβα το μήνυμα», είπε ο Νεχάμερ στους δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής, αφού έγινε σαφές ότι το FPÖ κέρδισε. «Υπάρχει πολλή δυσαρέσκεια που ήταν εμφανής σήμερα», πρόσθεσε.

Οι δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές δίνουν στο FPÖ ποσοστό γύρω στο 30% ενώ το OVP και οι αντιπολιτευόμενοι Σοσιαλδημοκράτες διεκδικούν τη δεύτερη θέση, με ποσοστό περίπου 20%. Ο σχηματισμός κυβέρνησης συνασπισμού θα είναι περίπλοκη υπόθεση αφού οι ηγέτες και των πέντε κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με τον ηγέτη του FPÖ Χέρμπερτ Κικλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

