Ένοχος και για τις τρεις κατηγορίες που αφορούν σε παράνομη οπλοκατοχή κρίθηκε ο Χάντερ Μπάιντεν, ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως 25 ετών και πρόστιμο έως 750.000 δολαρίων.

Ειδικότερα, το δικαστήριο του Ντέλαγουερ καταδίκασε τον Χάντερ Μπάιντεν για τρία ομοσπονδιακά κακουργήματα που αφορούν σε παράνομη αγορά όπλου ενώ ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά το 2018, σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων. Το δικαστήριο θα συνεδριάσει εκ νέου για τον ορισμό της ποινής στα μέσα Οκτωβρίου.

Το σώμα των ενόρκων, που αποτελείται από 12 άτομα χρειάστηκε λιγότερο από μία μέρα για να καταλήξει σε ετυμηγορία. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Χάντερ Μπάιντεν δήλωσε ψευδώς σε ομοσπονδιακό έντυπο ότι δεν ήταν χρήστης ναρκωτικών κατά την εποχή που αγόρασε το όπλο το οποίο κατείχε παράνομα γιαα 11 ημέρες.

Η υπόθεση αφορά στην αγορά ενός Colt Cobra 38 που αγόρασε ο Χάντερ Μπάιντεν τον Οκτώβριο του 2018 και ενώ ήταν εθισμένος στην κοκαΐνη.

Οι εισαγγελείς βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στα απομνημονεύματα του ίδιου του Χάντερ Μπάιντεν, «Beautiful Things», στα οποία περιγράφει λεπτομερώς τον εθισμό του στα ναρκωτικά, διαβάζοντας αποσπάσματα από το βιβλίο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και μηνύματα κειμένου που ελήφθησαν από τις ηλεκτρονικές συσκευές του Χάντερ Μπάιντεν, στα οποία παραδέχεται ότι κάνει χρήση ναρκωτικών την ίδια περίοδο που αγόρασε το όπλο.



