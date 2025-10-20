Κάποιοι εκεί στην Αργεντινή σκέφτηκαν πολύ σωστά. Οι παραγωγοί του MasterChef, το οποίο παρουσιάζει η Γουάντα Νάρα, γνωστό μοντέλο τοις πάσι και πρώην πέτρα του σκανδάλου όταν χώρισε τον ποδοσφαιριστή Μάξι Λόπες για τον καλύτερό του φίλο και συμπαίκτη, Μάουρο Ικάρντι, είχαν την ιδέα στο MasterChef Celebrity να φέρουν τον πρώην άνδρα της.

Ο Μάξι Λόπες προφανώς δέχθηκε και πλέον όλοι οι Αργεντινή παρακολουθούν το τηλεπαιχνίδι μαγειρικής μόνο και μόνο για να απολαμβάνουν τις ατάκες που πετάει ο ένας στην άλλη.

Ο Λόπες, αναρωτήθηκε στο πρώτο επεισόδιο, για ποιο λόγο έβαλαν την Γουάντα να παρουσιάζει ριάλιτι μαγειρικής, καθώς ξέρει να ζεσταίνει μόνο παγωμένα φαγητά, ενώ η πληρωμένη απάντηση της παρουσιάστριας, ήταν ότι τουλάχιστον κράτησε το σπίτι και τα παιδιά μετά το διαζύγιο.

Όταν προ ετών είχε ξεσπάσει η υπόθεση Γουάντα-Λόπες-Ικάρντι, το ξεκατίνιασμα στα σόσιαλ, αλλά και τα βλέμματα των δύο παικτών όταν έπαιζαν αντίπαλοι, ήταν θέμα συζήτησης για πολλές μέρες. Απ' ότι φαίνεται, το πρώην ζευγάρι τα έχει αφήσει όλα πίσω.

Η Γουάντα Νάρα με τον Μάριο Ικάρντι

Πηγή: skai.gr

