Σχεδόν το ένα παιδί στα έξι υφίσταται ακραίο οξύ υποσιτισμό στη Γάζα

Σχεδόν το ένα παιδί στα έξι πάσχει από οξύ υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, αναφέρει μελέτη που δημοσιοποιείται σήμερα, λίγο καιρό αφότου ο ΟΗΕ κήρυξε λιμό σε τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου.

«Έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου και δραστικών περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια, δεκάδες χιλιάδες παιδιά προσχολικής ηλικίας στη Λωρίδα της Γάζας πάσχουν από οξύ υποσιτισμό που θα μπορούσε να είχε προληφθεί και αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θνητότητας», αναφέρει η μελέτη που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της επιστημονικής επιθεώρησης The Lancet και χρηματοδοτήθηκε από το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Η επιστημονική δημοσίευση καταγράφεται σχεδόν δυο μήνες αφού ο ΟΗΕ κήρυξε επίσημα το καλοκαίρι σε κατάσταση λιμού τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου, κατηγορία που απέρριψε ορισμένα το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τη ψευδή.

Ο πόλεμος είχε έναυσμα έφοδο της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Έκτοτε, τουλάχιστον 67.160 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Η μελέτη, η πρώτη που καταγράφει με εξαντλητικό τρόπο το επίπεδο του υποσιτισμού των παιδιών στη Γάζα, βασίζεται σε δεδομένα για πάνω από 200.000 παιδιά κάτω των 5 ετών, που εξετάστηκαν μεταξύ του Ιανουαρίου του 2024 και του Αυγούστου του 2025 σε εγκαταστάσεις του UNRWA.

Το ποσοστό του ακραίου οξύ υποσιτισμού, που μεταφράζεται σε απίσχνανση και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αυξήθηκε ραγδαία, ειδικά μετά τον απόλυτο αποκλεισμό που επιβλήθηκε από το Ισραήλ μεταξύ του Μαρτίου και του Μαΐου.

Οι τελευταίες μετρήσεις, που έγιναν τον Αύγουστο, έδειξαν ότι το 15% των παιδιών που εξετάστηκαν έπασχαν από οξύ υποσιτισμό. Κάνοντας αναγωγή στο σύνολο του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, οι ερευνητές εκτίμησαν πως σχεδόν 55.000 παιδιά πάσχουν από οξύ υποσιτισμό στον παραθαλάσσιο θύλακο.

«Τα δεδομένα αυτά πρέπει να εξεταστούν λαμβάνοντας υπόψη ορισμένους περιορισμούς», σημείωσαν σε σχόλιο που δημοσιοποιήθηκε επίσης από το The Lancet παιδίατροι από διάφορες χώρες, που δεν συμμετείχαν στην έρευνα.

Όμως τα ευρήματά της, σπάνιας ποιότητας σε εμπόλεμη ζώνη, δείχνουν καθαρά πως «τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας είναι πολύ σοβαρά υποσιτισμένα, πραγματικότητα που θα επηρεάσει την υγεία τους και την ανάπτυξή τους για γενιές ολόκληρες».

Εξάλλου, σημειώνοντας πως ο πόλεμος στη Λωρίδα συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της προσοχής των μέσων ενημέρωσης σε διεθνές επίπεδο, υπενθυμίζουν πως και άλλες εμπόλεμες ζώνες πλήττονται από λιμούς, ιδίως στο Σουδάν.

