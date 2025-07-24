Λογαριασμός
Ισραήλ: Διαδηλώσεις για την επιστροφή των ομήρων και κατά του πολέμου - Επεισόδια, κρατήσεις και συλλήψεις - Βίντεο, φωτό

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χαμπίμα του Τελ Αβίβ και στους παρακείμενους δρόμους απαιτώντας το τέλος του πολέμου

UPDATE: 22:51
Ισραήλ: Διαδηλώσεις κατά του πολέμου και για την επιστροφή των ομήρων

Αντιπολεμικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη στο Τελ Αβίβ και τη Χάιφα, όπου έγιναν επεισόδια και οι ισραηλινές αρχές πραγματοποίησαν συλλήψεις. Αργότερα έγινε γνωστό ότι έγιναν τουλάχιστον δύο κρατήσεις σε επεισόδια στην ισραηλινή πρωτεύουσα. 

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χαμπίμα του Τελ Αβίβ και στους παρακείμενους δρόμους απαιτώντας «το τέλος του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους», σύμφωνα με γιγαντοοθόνες που είχαν τοποθετηθεί στην πλατεία. Το πλήθος ήταν τόσο μεγάλο που οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας «γονάτισαν», αναφέρουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, ενώ κυριάρχησαν και τα συνθήματα κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου. 

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή για τους πεσόντες στρατιώτες και μια προσευχή για την ασφάλεια των στρατευμάτων και την απελευθέρωση των ομήρων.

Γάζα

Πιο κοντά στην κεντρική σκηνή, οι διαδηλωτές κυμάτιζαν ισραηλινές σημαίες.

Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε 24 διαδηλωτές σε μια μικρή αντιπολεμική διαδήλωση στη Χάιφα σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές επιβολής του νόμου.

Οι αστυνομικοί βιντεοσκοπήθηκαν να προσπαθούν να διαλύσουν τους διαδηλωτές, ενώ έσκιζαν πανό και πλακάτ λίγα λεπτά μετά την έναρξη της διαμαρτυρίας.

Αργότερα, οι αστυνομικοί έριξαν τους διαδηλωτές στο έδαφος, τούς περάσουν χειροπέδες και τους μετέφεραν σε ένα αστυνομικό βαν.

Η αστυνομία περιγράφει τους 24 συλληφθέντες διαδηλωτές ως ταραξίες, λέγοντας ότι «δεν απάντησαν στις εντολές των αστυνομικών, κρατούσαν πλακάτ και φώναξαν συνθήματα κατά των ενεργειών του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα».

Σε ένα βίντεο από το σημείο της διαμαρτυρίας, μια διαδηλώτρια με χειροπέδες διακρίνεται να φωνάζει στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί είχαν ξυλοκοπήσει αρκετές γυναίκες διαδηλώτριες μέσα στο βαν, προτού η ίδια σπρωχτεί σε ένα περιπολικό.

Η διαμαρτυρία είναι μία από τις πολλές αντιπολεμικές διαδηλώσεις που διοργανώνονται από τους Άραβες κατοίκους της Χάιφα εν μέσω των συνεχιζόμενων μαχών στη Γάζα, οι οποίες συχνά οδηγούν σε μαζικές συλλήψεις. Αριστεροί Ισραηλινοί συμμετέχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις. 

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η αστυνομία συνέλαβε βίαια 23 διαδηλωτές σε μια παρόμοια διαμαρτυρία στο ίδιο σημείο, σκίζοντας χάρτινα πλακάτ από τα χέρια των συμμετεχόντων καθώς φώναζαν κατά του πολέμου. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου
