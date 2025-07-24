Αντιπολεμικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη στο Τελ Αβίβ και τη Χάιφα, όπου έγιναν επεισόδια και οι ισραηλινές αρχές πραγματοποίησαν συλλήψεις. Αργότερα έγινε γνωστό ότι έγιναν τουλάχιστον δύο κρατήσεις σε επεισόδια στην ισραηλινή πρωτεύουσα.

אלימות שוטרים ומעצר בהפגנה להפסקת המלחמה והחזרת החטופים.

בשלב זה עצור אחד.

עו״ד איריס שמואלי צסלר בדרכה לתחנת לב

צילום: אלון בנקי

נעדכן



למידע נוסף ולתרומות:https://t.co/0Xhn1Wowsc



עקבו אחרינו בפייסבוק:https://t.co/7pWfXdBW5A



עקבו אחרינו ב-Xhttps://t.co/apVlrXUWp4



עקבו… pic.twitter.com/rnlLdSCr3Y July 24, 2025

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χαμπίμα του Τελ Αβίβ και στους παρακείμενους δρόμους απαιτώντας «το τέλος του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους», σύμφωνα με γιγαντοοθόνες που είχαν τοποθετηθεί στην πλατεία. Το πλήθος ήταν τόσο μεγάλο που οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας «γονάτισαν», αναφέρουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, ενώ κυριάρχησαν και τα συνθήματα κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

עצורים ופיזור בכח: שוטרי תחנת חיפה הגיעו למושבה הגרמנית בעיר כשהם נחושים לפזר את ההפגנה ״נגד המלחמה בעזה״ שהתקיימה במקום pic.twitter.com/dNdtSa8O1f — חדשות חיפה והקריות (@haifakrayot) July 24, 2025

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή για τους πεσόντες στρατιώτες και μια προσευχή για την ασφάλεια των στρατευμάτων και την απελευθέρωση των ομήρων.

Πιο κοντά στην κεντρική σκηνή, οι διαδηλωτές κυμάτιζαν ισραηλινές σημαίες.

Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε 24 διαδηλωτές σε μια μικρή αντιπολεμική διαδήλωση στη Χάιφα σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές επιβολής του νόμου.

Οι αστυνομικοί βιντεοσκοπήθηκαν να προσπαθούν να διαλύσουν τους διαδηλωτές, ενώ έσκιζαν πανό και πλακάτ λίγα λεπτά μετά την έναρξη της διαμαρτυρίας.

Αργότερα, οι αστυνομικοί έριξαν τους διαδηλωτές στο έδαφος, τούς περάσουν χειροπέδες και τους μετέφεραν σε ένα αστυνομικό βαν.

Η αστυνομία περιγράφει τους 24 συλληφθέντες διαδηλωτές ως ταραξίες, λέγοντας ότι «δεν απάντησαν στις εντολές των αστυνομικών, κρατούσαν πλακάτ και φώναξαν συνθήματα κατά των ενεργειών του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα».

Σε ένα βίντεο από το σημείο της διαμαρτυρίας, μια διαδηλώτρια με χειροπέδες διακρίνεται να φωνάζει στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί είχαν ξυλοκοπήσει αρκετές γυναίκες διαδηλώτριες μέσα στο βαν, προτού η ίδια σπρωχτεί σε ένα περιπολικό.

מעצרים אלימים בהפגנה למען הפסקת המלחמה



חיפה 24.7.25 📸רמי שלוש מתוך @Haaretz pic.twitter.com/1owKFUkl6d — אלימות ישראל (@Alimut_Israel) July 24, 2025

Η διαμαρτυρία είναι μία από τις πολλές αντιπολεμικές διαδηλώσεις που διοργανώνονται από τους Άραβες κατοίκους της Χάιφα εν μέσω των συνεχιζόμενων μαχών στη Γάζα, οι οποίες συχνά οδηγούν σε μαζικές συλλήψεις. Αριστεροί Ισραηλινοί συμμετέχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις.

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η αστυνομία συνέλαβε βίαια 23 διαδηλωτές σε μια παρόμοια διαμαρτυρία στο ίδιο σημείο, σκίζοντας χάρτινα πλακάτ από τα χέρια των συμμετεχόντων καθώς φώναζαν κατά του πολέμου.

המשטרה מגיבה בתוקפנות כלפי ההפגנה נגד ההרעבה בעזה



חיפה

24.07.25 pic.twitter.com/ArXj5Fnb4f — תיעודי אלימות ופשעי מלחמה (@arixegal) July 24, 2025

קצין המשטרה דורש מעצרים והפרשים עולים על המדרכה כנגד החוק.



תל אביב 24.07.2025 🎥בני משי Benny Meshy pic.twitter.com/moa899IVng — אלימות ישראל (@Alimut_Israel) July 24, 2025

גמרנו לחטוף מכות מהשוטרים ,שלא היו בכביש 4 ולא בנס ציונה אבל מאד היה חשוב להם לפרק הפגנה נגד המלחמה, והגענו לבקר את ביסמוט האפס וגילה גמליאל. pic.twitter.com/956wZgK62x — Roni 🦭🍅 (@Roni65043634) July 24, 2025

Πηγή: skai.gr

