Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κομισιόν: Μήνυμα στήριξης της Φον ντερ Λάιεν στην Κύπρο για τις φωτιές

 Έχουμε κινητοποιήσει άμεσα πόρους μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εναέριων μέσων του στόλου «rescEU», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν

Ούρσουλα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον Κυπριακό λαό, που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Το μήνυμά της, «Οι σκέψεις μας είναι με τον κυπριακό λαό που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αλληλέγγυα δίπλα στην Κύπρο αυτές τις δύσκολες ώρες. Έχουμε κινητοποιήσει άμεσα πόρους μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εναέριων μέσων του στόλου «rescEU», για να βοηθήσουμε στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Ευχαριστώ θερμά τους πυροσβέστες και όλα τα μέλη των σωστικών δυνάμεων , τόσο από την Κύπρο όσο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για την αυτοθυσία και το θάρρος τους. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας. Μαζί θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Φωτιά Κύπρος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark