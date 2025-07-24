Κομισιόν: Μήνυμα στήριξης της Φον ντερ Λάιεν στην Κύπρο για τις φωτιές

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον Κυπριακό λαό, που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Το μήνυμά της, «Οι σκέψεις μας είναι με τον κυπριακό λαό που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αλληλέγγυα δίπλα στην Κύπρο αυτές τις δύσκολες ώρες. Έχουμε κινητοποιήσει άμεσα πόρους μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εναέριων μέσων του στόλου «rescEU», για να βοηθήσουμε στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Ευχαριστώ θερμά τους πυροσβέστες και όλα τα μέλη των σωστικών δυνάμεων , τόσο από την Κύπρο όσο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για την αυτοθυσία και το θάρρος τους. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας. Μαζί θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία.»

The EU stands with Cyprus as it fights major wildfires.



We have urgently mobilised support via our Civil Protection Mechanism.



This summer, nearly 670 firefighters from 14 countries and a #rescEU fleet of 22 planes and 4 helicopters are deployed to countries in need. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 24, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.