Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συμμετάσχουν σε επερχόμενη διάσκεψη για μια λύση δύο κρατών στο Ισραήλ, ανακοίνωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



Ένα συνέδριο σχετικά με τη λύση των δύο κρατών έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον μήνα στα Ηνωμένα Έθνη.

Στο μεταξύ, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης. «Πιστός στην ιστορική της δέσμευση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αποφάσισα ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

