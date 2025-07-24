Ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) δήλωσε σήμερα ότι το πρόσφατο αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία, με ένα Boeing 787 της Air India, δεν φαίνεται να προκλήθηκε μηχανική βλάβη ή ακούσια μεταβολή στο σύστημα ελέγχου της τροφοδοσίας καυσίμου.

«Μπορούμε να πούμε με μεγάλη σιγουριά πως δεν φαίνεται να πρόκειται για μηχανικό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου (τροφοδοσίας) καυσίμου του Boeing», είπε ο Μπράιαν Μπέντφορντ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο αεροπορικής επίδειξης, συμπληρώνοντας ότι εμπειρογνώμονες της FAA εξέτασαν ενδελεχώς αυτό το ενδεχόμενο.

Η αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου όταν Boeing 787 της Air India συνετρίβη δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από το Αχμενταμπάντ της βορειοδυτικής Ινδίας με προορισμό το Λονδίνο, παρασύροντας στον θάνατο 241 επιβαίνοντες και σκοτώνοντας άλλους 19 στο έδαφος.

Πηγή: skai.gr

