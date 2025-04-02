Κάθε φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόταν στο σχέδιό του για επιβολή δασμών, υπήρχε ευρέως διαδεδομένη η υπόθεση ότι το σχέδιό του είτε θα καθυστερήσει, είτε θα αποδυναμωθεί ή τελικά δεν θα υλοποιηθεί ποτέ.

Σήμερα όμως έφτασε η μεγάλη μέρα, η «ημέρα της απελευθέρωσης» όπως την έχει ονομάσει ο Τραμπ για να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία και είναι πιθανό να εκτοξεύσει έναν ακόμα πύραυλο στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, επιβάλλοντας καθολικό δασμό σε όλες τις εισαγωγές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το BBC.

Η επιλογή ενός καθολικού δασμού 20% είναι ο μόνος τρόπος για να συγκεντρώσει τα τεράστια έσοδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων που επιδιώκουν ορισμένοι από τους συμβούλους του. Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος Τραμπ είναι ανένδοτος ότι οι δασμοί θα είναι «αμοιβαίοι» και οι ΗΠΑ θα είναι «πιο καλές» με τους εμπορικούς τους εταίρους.

Αυτό δεν αποκλείει την ευρεία επιβολή δασμών στο 10 ή 20%, εάν, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ κρίνουν ότι οι Φόροι Προστιθέμενης Αξίας είναι δασμοί. Σύμφωνα με το BBC θεωρείται πιθανό ότι οι χώρες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε διαφορετικά επίπεδα ενός βασικά καθολικού δασμού. Όμως και πάλι όλα εξαρτώνται από τον Τραμπ.

Στον τομέα της βιομηχανίας, υπάρχει κάποια προσδοκία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στοχεύσει τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας όμως οι εμπορικοί πόλεμοι είναι δύσκολο να κερδηθούν, και εύκολο να χάσουν όλοι. Η επιβολή ενός καθολικού δασμού 20% ή κάτι παρόμοιο θα αποτελούσε ένα ιστορικό χτύπημα για το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα.

Εδώ όμως υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Ο αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς σε ομιλία του τον περασμένο μήνα είπε ότι η παγκοσμιοποίηση απέτυχε στα μάτια αυτής της κυβέρνησης επειδή η ιδέα ήταν ότι «οι πλούσιες χώρες θα ανέβαιναν περισσότερο στην αλυσίδα αξίας, ενώ οι φτωχές χώρες έκαναν τα πιο απλά».

Καθώς αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί, ειδικά στην περίπτωση της Κίνας, οι ΗΠΑ απομακρύνονται από αυτόν τον κόσμο.

Εάν αυτό που θέλουν οι ΗΠΑ σήμερα είναι να αποξενωθούν από τους συμμάχους, τότε η Κίνα θα περιμένει. Το πλήγμα στις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, για παράδειγμα, θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από φθηνότερα ηλεκτρονικά είδη, ρούχα και παιχνίδια από την Ανατολή που φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην πραγματικότητα, αυτό που θα ξεκινήσει αργότερα σήμερα έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να αναμορφώσει την Αμερική και το εμπόριο, αλλά τον τρόπο που διοικείται ο ίδιος ο κόσμος.

Πηγή: skai.gr

