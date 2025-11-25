Μακρόν για Ουκρανία: Το σχέδιο ΗΠΑ χρειάζεται βελτίωση - Γάλλοι, Βρετανοί και Τούρκοι στρατιώτες στις εγγυήτριες δυνάμεις

«Θέλουμε ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά όχι κάτι που θα αντιπροσωπεύει παράδοση», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. «Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν σημεία που χρειάζονται βελτίωση», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Κανείς δεν μπορεί να πει στην Ουκρανία τι εδάφη πρέπει να παραχωρήσει», δήλωσε ακόμη ο Μακρόν, σημειώνοντας επίσης ότι είναι απόφαση της Ευρώπης για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας. «Η πρώτη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας θα είναι ο ίδιος ο ουκρανικός στρατός», τόνισε ο Μακρόν και σημείωσε ότι οι εγγυήτριες δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούνταν από Γάλλους, Βρετανούς και Τούρκους στρατιώτες.

«Η κύρια απειλή για τις χώρες μας στην Ευρώπη είναι η Ρωσία», δήλωσε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.