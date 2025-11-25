Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, με μια γυναίκα να «ανασταίνεται» ενώ είχε σταλεί σε κρεματόριο.

Ο Wat Rat Prakhong Tham, ένας βουδιστικός ναός στα περίχωρα της Μπανγκόκ, δημοσίευσε ένα βίντεο στη σελίδα του στο Facebook, στο οποίο φαίνεται η γυναίκα σε ένα λευκό φέρετρο στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, να κινεί ελαφρώς τα χέρια και το κεφάλι της, με το προσωπικό να έχει πάθει σοκ.

Ο διευθυντής του ναού ανέφερε στο Associated Press πως ο αδελφός της 65χρονης γυναίκας έστειλε τη σορό της για αποτέφρωση και την ώρα της μεταφοράς της, άκουσαν ένα χτύπημα μέσα από το φέρετρο.

Temple staff in Thailand were left stunned when a woman, believed to be dead, began moving inside her coffin moments after being brought in for cremation.



The incident occurred at Wat Rat Prakhong Tham, a Buddhist temple in Nonthaburi on the outskirts of Bangkok. A video shared… pic.twitter.com/M15CK63w4n — Ewura Adams Karim (@ewuraadamskarim) November 25, 2025

«Εξεπλάγην, οπότε τους ζήτησα να ανοίξουν το φέρετρο και όλοι ξαφνιάστηκαν», είπε. «Την είδα να ανοίγει ελαφρώς τα μάτια της και να χτυπάει το πλάι του φέρετρου. Πρέπει να χτυπούσε για αρκετή ώρα», σημείωσε.

#Viral | ⚰️😱 ¡Aún no era su hora! Una mujer que había sido dada por muerta despierta dentro de su ataúd en Tailandia



➡️ El templo budista Wat Rat Prakhong Tham ha publicado el video de los hechos, donde se observa cómo la mujer empezó a mover levemente los brazos y la cabeza. pic.twitter.com/WKsJ8GQ8Xy — Notitarde (@webnotitarde) November 24, 2025

Η γυναίκα ήταν κλινήρης για περίπου δύο χρόνια. Η υγεία της επιδεινώθηκε και δεν ανταποκρινόταν, ενώ φαινόταν πως δεν ανέπνεε για τουλάχιστον δύο ημέρες.

Ο αδελφός της την έβαλε τότε σε ένα φέρετρο και ταξίδεψε 500 χιλιόμετρα μέχρι ένα νοσοκομείο στην Μπανγκόκ, όπου η γυναίκα ήθελε να δωρίσει τα όργανά της.

Ωστόσο, το νοσοκομείο αρνήθηκε καθώς δεν υπήρχε επίσημο πιστοποιητικό θανάτου. Ο ναός αυτός προσφέρει δωρεάν υπηρεσία αποτέφρωσης, γι' αυτό και ο αδελφός τους κάλεσε την Κυριακή, αλλά και αυτοί αρνήθηκαν λόγω της έλλειψης πιστοποιητικού.

Ο διευθυντής του ναού είπε ότι εξηγούσε στον αδερφό πώς θα λάβει το πιστοποιητικό, όταν άκουσαν το χτύπημα. Αφού βεβαιώθηκαν πως ήταν ζωντανή, έστειλαν τη γυναίκα στο κοντινότερο νοσοκομείο και ο ναός δεσμεύτηκε να καλύψει τα ιατρικά έξοδα.

Πηγή: skai.gr

