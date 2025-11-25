Λογαριασμός
Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο: Η οικοδέσποινα Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκε το έλατο - Βίντεο, φωτογραφίες

Χαμογελαστή και υπέρκομψη η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ παρέλαβε το χριστουγεννιάτικο δέντρο των φετινών εορτών, που έφτασε με άμαξα από το Μίσιγκαν

Χαμογελαστή και υπέρκομψη μέσα σε ένα λευκό – μπεζ παλτό, κόκκινα γάντια και ψηλοτάκουνες καρό γόβες, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ «υποδέχθηκε» το χριστουγεννιάτικο δέντρο των φετινών εορτών. 

Παραδοσιακά, το έλατο έφτασε από το Μίσιγκαν με άμαξα που έσερναν δύο άλογα και θα τοποθετηθεί στο Blue Room του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με ένα έθιμο που διατηρείται από το 1966, το επιβλητικό έλατο προέρχεται από τη βραβευμένη φάρμα Korson’s που κέρδισε το εθνικό διαγωνισμό της National Christmas Tree Association. 

