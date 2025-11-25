Χαμογελαστή και υπέρκομψη μέσα σε ένα λευκό – μπεζ παλτό, κόκκινα γάντια και ψηλοτάκουνες καρό γόβες, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ «υποδέχθηκε» το χριστουγεννιάτικο δέντρο των φετινών εορτών.

Παραδοσιακά, το έλατο έφτασε από το Μίσιγκαν με άμαξα που έσερναν δύο άλογα και θα τοποθετηθεί στο Blue Room του Λευκού Οίκου.

Melania Trump received the 2025 White House Christmas tree — a concolor fir from Sidney, Michigan pic.twitter.com/Fv5ABNcHF6 — Reuters (@Reuters) November 24, 2025

Σύμφωνα με ένα έθιμο που διατηρείται από το 1966, το επιβλητικό έλατο προέρχεται από τη βραβευμένη φάρμα Korson’s που κέρδισε το εθνικό διαγωνισμό της National Christmas Tree Association.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.