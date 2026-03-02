Μακρόν: Ενισχύουμε το πυρηνικό μας οπλοστάσιο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Γαλλία θα δρομολογήσει την ενίσχυση του πυρηνικού της οπλοστασίου, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του οπλοστασίου συμβατικών όπλων για να αυξήσει την άμυνά της και να την επεκτείνει στους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Ειδικότερα, εξηγώντας την απόφαση ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι «οι νέοι καιροί απαιτούν ενίσχυση του γαλλικού πυρηνικού δόγματος».

Παράλληλα, ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι η λήψη αποφάσεων για τα πυρηνικά όπλα θα παραμείνει αποκλειστικά στα χέρια του Γάλλου προέδρου, υπογραμμίζοντας πως «μόνο ο πρόεδρος της Γαλλίας μπορεί να αποφασίσει τη χρήση πυρηνικής ισχύος».

Όπως δήλωσε, έχει ήδη δώσει εντολή να αυξηθεί ο αριθμός των πυρηνικών κεφαλών, προσθέτοντας ωστόσο ότι στο εξής δεν θα δημοσιοποιούνται στοιχεία για τον ακριβή αριθμό τους.

Ακολούθως ο Γάλλος πρόεδρος αποκάλυψε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι εταίροι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν στρατηγικό διάλογο με τη Γαλλία για πυρηνικές ασκήσεις, κάνοντας λόγο για ένα νέο βήμα στη γαλλική πυρηνική αποτροπή, το οποίο αποκάλεσε «προκεχωρημένη αποτροπή».

Ο Μακρόν είπε ότι οι όποιες αποφάσεις για τα πυρηνικά δεν θα δημοσιοποιηθούν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπό ορισμένες συνθήκες θα είναι δυνατή η ανάπτυξη στρατηγικών μέσων μεταξύ συμμαχικών χωρών, διευκρινίζοντας ότι η γαλλική αποτροπή λειτουργεί συμπληρωματικά προς την πυρηνική αποστολή του NATO.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η επανεξέταση του πυρηνικού δόγματος έχει διαμορφωθεί με διαφάνεια σε συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ίδιος σημείωσε ότι η Γερμανία θα έχει κομβικό ρόλο, ενώ η Πολωνία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Δανία θα συμμετάσχουν επίσης στις γαλλικές πρωτοβουλίες.



