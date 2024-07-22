Μακρόν: Εκτιμώ το θάρρος και το αίσθημα καθήκοντος του Μπάιντεν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε σήμερα το «θάρρος» και το «αίσθημα καθήκοντος» του Αμερικανού ομολόγου του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τερμάτισε χθες την εκστρατεία του για μια νέα προεδρική θητεία στον Λευκό Οίκο.

Ο Μακρόν ζήτησε να συνεχιστεί το «πνεύμα της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο ακτών του Ατλαντικού» ανεξάρτητα από τις επικείμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

«Εκτιμώ το θάρρος, το πνεύμα ευθύνης και το αίσθημα καθήκοντος που σας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε επιστολή που απευθύνεται στον Μπάιντεν, αποσπάσματα της οποίας έδωσαν στη δημοσιότητα τα Ηλύσια Πεδία.

«Ενώ μόλις γιορτάσαμε μαζί την 80ή επέτειο της Απόβασης της Νορμανδίας, ελπίζω ότι αυτό το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των δύο ακτών του Ατλαντικού θα συνεχίσει να εμψυχώνει τις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.