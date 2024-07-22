Τουλάχιστον 70 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις σήμερα στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Οι επιθέσεις και οι σφαγές που διαπράττει η ισραηλινή κατοχή στο κυβερνείο της Χαν Γιούνις από σήμερα το πρωί και μέχρι τώρα» έχουν προκαλέσει τον θάνατο «70 μαρτύρων και τον τραυματισμό περισσότερων από 200, ορισμένοι από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση», τόνισε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

