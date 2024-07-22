O Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του να συγκαλέσει την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και 'Αμυνας της ΕΕ στα τέλη Αυγούστου στις Βρυξέλλες, αντί της Βουδαπέστης.

Η 'Ατυπη Σύνδος των Υπουργών Εξωτερικών και 'Αμυνας της ΕΕ (μορφή Gymnich) ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου στη Βουδαπέστη, στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, η οποία έχει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το τρέχον εξάμηνο. Ωστόσο, ο Μπορέλ δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ότι η απόφασή του αυτή οφείλεται στην πρόσφατη στάση της Ουγγαρίας ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ζ. Μπορέλ είπε ότι πρόκειται για μια «συμβολική» συνέπεια προς την Ουγγαρία, μετά το ταξίδι του πρωθυπουργού Βικτόρ Ορμπάν στη Μόσχα, χωρίς την υποστήριξη των χωρών της ΕΕ. Πριν λάβει την απόφασή του, ο Μπορέλ άκουσε τις θέσεις των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, σε μια κλειστή συνάντηση, κατά την οποία συζητήθηκαν οι πιθανές συνέπειες της «ειρηνευτικής αποστολής» του Ούγγρου πρωθυπουργού.

«Αποφάσισα να συγκαλέσω την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών και 'Αμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, τα κράτη μέλη της ΕΕ επέκριναν συντριπτικά την έλλειψη ειλικρινούς και πιστής συνεργασίας της Ουγγαρίας», τονίζει ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας με ανάρτησή του στο «Χ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

