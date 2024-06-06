Τη στάση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο θέμα της Γάζας εξήρε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφερόμενος στη στενή εμπορική και ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας - Τουρκίας, ωστόσο δεν παρέλειψε και να... νουθετήσει τον Τούρκο πρόεδρο ότι «η Ουκρανία, με την οποία η Τουρκία συνεργάζεται σε ορισμένους τομείς […] προσπαθεί να χτυπήσει τους αγωγούς που μεταφέρουν φυσικό αέριο στην Τουρκία».

Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος επέστησε την προσοχή σε μια «δυσοίωνη προϊούσα εξάρτηση» της Τουρκίας από δυτικά κεφάλαια και το ενδεχόμενο να έχει αυτή αρνητική επίπτωση στις οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία.

Δημοσίευμα του τουρκικού κρατικού πρακτορείου Anadolu, αναφέρεται στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, Τετάρτη, ο Ρώσος πρόεδρος σε διεθνή μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε λόγο για πλήρη αφανισμό του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα και δήλωσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος. «Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν καταβάλλει ενεργές προσπάθειες για την επίλυση αυτού του πολύ επείγοντος και μακροχρόνιου προβλήματος. Λαμβάνοντας υπόψη το κύρος του προέδρου Ερντογάν στην περιοχή, στον κόσμο και ιδιαίτερα στον ισλαμικό κόσμο, αναμένουμε η συμβολή του να έχει αισθητή επιρροή. Από την πλευρά μας, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροχρόνιες σχέσεις μας με το Ισραήλ, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μπορεί να κάνει η Ρωσία για την επίλυση αυτής της κατάστασης».

Ο Ρώσος πρόεδρος, αναφερόμενος στην αναπτυσσόμενη ενεργειακή και εμπορική συνεργασία με την Τουρκία, σημείωσε πως η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Άκουγιου προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, χαρακτηρίζοντας το έργο στρατηγική απόφαση του Ερντογάν. Για το κέντρο φυσικού αερίου, δηλ. τον κόμβο διανομής που έχει ανακοινωθεί ότι σχεδιάζεται στην Ανατολική Θράκη, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα αποτελέσει μια πλατφόρμα για το εμπόριο φυσικού αερίου, ιδίως για την Ευρώπη.

Παράλληλα με τα θετικά μηνύματα προς την Άγκυρα και τον πρόεδρο Ερντογάν, ο Ρώσος πρόεδρος ήταν επικριτικός αναφορικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, έκανε το εξής σχόλιο: «Υπάρχει ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Την ώρα που η Τουρκία συνεργάζεται με την Ουκρανία σε ορισμένους τομείς, η Ουκρανία προσπαθεί να πλήξει τους αγωγούς που μεταφέρουν φυσικό αέριο προς την Τουρκία. Αυτό δεν είναι ένα αστείο ή κάποια υπερβολή. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πολέμου του ρωσικού στρατού κατέρριψαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία έπεσαν κοντά στον σταθμό άντλησης φυσικού αερίου στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Παρακαλώ να ενημερώσετε τον φίλο μας τον πρόεδρο Ερντογάν για τα πραγματικά γεγονότα σχετικά με αυτό το θέμα. Γίνονται επίσης συνεχώς επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πλοία που προστατεύουν τα συστήματα παράδοσης στον βυθό της Μαύρης Θάλασσας».

Επίσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έκρυψε τις επιφυλάξεις του και για τη χρηματοδότηση της τουρκικής οικονομίας από δυτικά κεφάλαια, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο η τουρκική οικονομία «να χάσει περισσότερα απ' ό,τι θα κερδίσει» αν η εξάρτηση από δυτικά κεφάλαια επιβαρύνει τις οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία. «Απ' ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρόσφατα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης της Τουρκίας έχει επικεντρωθεί στη λήψη δανείων, στην πραγματοποίηση επενδύσεων και στη λήψη επιχορηγήσεων από δυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό ενδεχομένως να μην είναι κάτι κακό, αλλά εάν αυτό συνδέεται με τον περιορισμό των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία, τότε η τουρκική οικονομία θα έχει περισσότερα να χάσει από όσα θα κέρδιζε. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια τέτοια απειλή» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

