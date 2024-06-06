Η χήρα του αδερφού του Χάντερ Μπάιντεν κατέθεσε σήμερα Πέμπτη ενώπιον δικαστηρίου ότι είχε βρει κοκαΐνη-κρακ και ένα περίστροφο στο φορτηγάκι του, ενισχύοντας το κατηγορητήριο σε βάρος του.

Ο 54χρονος γιος του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατηγορείται για παράνομη οπλοκατοχή όταν ακόμη ήταν τοξικοεξαρτημένος. Είναι το πρώτο τέκνο προέδρου εν ενεργεία, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ένορκοι άκουσαν αυτήν την εβδομάδα καταθέσεις μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων της πρώην συζύγου και μιας πρώην συντρόφου του Χάντερ Μπάιντεν, σχετικά με την παλαιότερη εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, την οποία άλλωστε έχει παραδεχθεί δημοσίως.

Η Χάλι Μπάιντεν, η χήρα του Μπο Μπάιντεν – αδερφού του Χάντερ (φωτό), ο οποίος πέθανε το 2015 έπειτα από μάχη με τον καρκίνο –, κατέθεσε ότι καθάριζε συχνά το φορτηγάκι του Χάντερ Μπάιντεν ψάχνοντας για ναρκωτικά, στην προσπάθειά της να τον βοηθήσει να απεξαρτηθεί.

Είπε στους ενόρκους ότι είχε βρει ίχνη που μαρτυρούσαν πως κάπνιζε κρακ, όπως μικροποσότητες και σύνεργα, καθώς και ένα 38άρι περίστροφο Colt Cobra (φωτό). Φοβήθηκε πως είτε ο ίδιος είτε τα παιδιά της θα μπορούσαν να τραυματιστούν με το όπλο. «Πανικοβλήθηκα και θέλησα να το ξεφορτωθώ», κατέθεσε η Χάλι Μπάιντεν, συμπληρώνοντας ότι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων έξω από ένα κατάστημα τροφίμων. Η Χάλι έχει πει επίσης ότι είχε ειδύλλιο με τον Χάντερ στα τέλη του 2015 ή στις αρχές του 2016.

Από την πλευρά του, ο Χάντερ Μπάιντεν επιμένει πως είναι αθώος. Ο συνήγορος υπεράσπισης Άμπι Λόουελ υπογράμμισε πως ο πελάτης του δεν έκανε χρήση ναρκωτικών όταν αγόρασε το όπλο, τον Οκτώβριο του 2018, και συμπλήρωσε πως δεν προσπάθησε να εξαπατήσει τις αρχές, αφού δεν θεωρούσε τον εαυτό του ως τοξικοεξαρτημένο εκείνη την εποχή.

Σε περίπτωση που καταδικαστεί, ο Χάντερ Μπάιντεν διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης έως και 25 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

