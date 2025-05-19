Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μαραθώνιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν χώρα μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, ενόψει της ιστορικής πρώτης συνόδου κορυφής των δύο πλευρών μετά το Brexit που πραγματοποιείται στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επήλθε συμφωνία στο παρά πέντε της συνόδου, η οποία θα ξεκινήσει περίπου στις 10:30 π.μ. (τοπική ώρα) με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να υποδέχεται στο Λάνκαστερ Χάουζ την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και άλλους ευρωπαίους αξιωματούχους.

It’s time to look forward — to move on from the stale old political fights and to find common sense, practical solutions that improve the lives of British people.



Secure borders. Cheaper bills. More jobs.



We will close a deal in the national interest. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 19, 2025

To BBC αναφέρει πως έχει επιτευχθεί συμφωνία για 12ετή πρόσβαση των σκαφών της ΕΕ στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία αναμφίβολα θα προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις εντός της χώρας. Από την πλευρά της η κυβέρνηση εξασφάλισε βελτιωμένα εμπορικά δικαιώματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα.

Παράλληλα, ένα σύμφωνο άμυνας και ασφάλειας θα είναι κεντρικό στη συμφωνία που θα ανακοινωθεί σε λίγες ώρες, ωστόσο βασικά ζητήματα θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων, όπως η ιδέα ενός προγράμματος κινητικότητας νέων.

«Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά», αναφέρει σε μήνυμά του ο Κιρ Στάρμερ. «Να ξεπεράσουμε τις παλιές, μπαγιάτικες πολιτικές διαμάχες και να βρούμε πρακτικές λύσεις, βασισμένες στην κοινή λογική, που βελτιώνουν τη ζωή του βρετανικού λαού. Ασφαλή σύνορα. Φθηνότεροι λογαριασμοί. Περισσότερες θέσεις εργασίας. Θα κλείσουμε μια συμφωνία προς το εθνικό συμφέρον».

Πηγή: skai.gr

