Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν κατ' αρχήν επί των προτάσεων για ένα ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ (168,3 δισεκατομμύρια δολάρια) που αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης, γνωστό ως Δράση Ασφάλειας για την Ευρώπη (SAFE), δήλωσε τη Δευτέρα ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Το σχέδιο, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο, θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού και θα δώσει δάνεια σε μέλη της ΕΕ και σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως η Ουκρανία, για έργα που ενισχύουν την άμυνά τους και την ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων.

Πηγή: skai.gr

