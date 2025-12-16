Κομισιόν: Προχωρά ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2028-2034

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη «μερική γενική προσέγγιση» που υιοθέτησε σήμερα το Συμβούλιο της ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς την καθοριστικό βήμα στις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) 2028-2034.

Η σημερινή απόφαση παρέχει στο Συμβούλιο την εντολή να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διαμόρφωση του μελλοντικού πλαισίου του προγράμματος. Η προκαταρκτική αυτή συμφωνία καλύπτει δύο χαρτοφυλάκια, το CEF Μεταφορών και το CEF Ενέργειας. Εξαιρεί τις χρηματοδοτικές προβλέψεις και ορισμένα οριζόντια ζητήματα, τα οποία εξακολουθούν να συζητούνται στο πλαίσιο των συνολικών διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Ο Μηχανισμός Συνεργασίας για τις Μεταφορές (CEF) αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για την ενίσχυση των υποδομών στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T). Η πρόταση της Επιτροπής για τον CEF 2028-2034 προτείνει την κατανομή 51,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις μεταφορές, εκ των οποίων 17,5 δισ. ευρώ προορίζονται ειδικά για τη στρατιωτική κινητικότητα.

Βασικός στόχος του χρηματοδοτικού εργαλείου είναι η στήριξη έργων υποδομής μεταφορών κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε πρωτοβουλίες διασυνοριακού χαρακτήρα. Το CEF στοχεύει στην ολοκλήρωση ενός έξυπνου, ανθεκτικού, αποανθρακοποιημένου και βιώσιμου δικτύου TEN-T, συμπεριλαμβανομένων δράσεων με διασυνοριακή διάσταση που αφορούν και τρίτες χώρες.

Παράλληλα, το πρόγραμμα επιδιώκει την προσαρμογή τμημάτων του δικτύου TEN-T για διπλή χρήση των μεταφορικών υποδομών, ενισχύοντας τόσο την πολιτική όσο και τη στρατιωτική κινητικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση των τεσσάρων ευρωπαϊκών διαδρόμων προτεραιότητας για τη στρατιωτική κινητικότητα (EU Priority Military Mobility Corridors), όπως έχουν προσδιοριστεί από τα κράτη-μέλη.

