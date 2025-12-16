Η αστυνομία συνέδεσε επίσημα τους δράστες της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) για πρώτη φορά, και επιβεβαίωσε ότι στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες σημαίες που αντιπροσώπευαν την ισλαμιστική τρομοκρατική ομάδα, καθώς και εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Η Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ, δήλωσε ότι οι πρώτες έρευνες υποδηλώνουν ότι το «δίδυμο» πατέρα και γιου, Σατζίντ και Ναβίντ Άκραμ, ήταν «εμπνευσμένο από το Ισλαμικό Κράτος».

BREAKING: New dashcam footage reveals that an elderly Australian hero and his wife almost managed to stop the Bondi Massacre before it even began.



They saw the jihadist death squad jump out of a car draped with an ISIS flag and immediately attempted to tackle the gun men.



The… pic.twitter.com/2moVt1P9zc — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) December 16, 2025

Πλάνα που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ώρες έδειχναν δύο περαστικούς στο Μπόνταϊ του Σίδνεϊ να μάχονται με έναν από τους φερόμενους δράστες λίγο πριν εξαπολύσουν επίθεση σε εκδήλωση για την εβραϊκή γιορτή Χανουκά δίπλα στη θάλασσα, σκοτώνοντας 15 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες. Μια σημαία τύπου ISIS διακρίνεται στο αυτοκίνητο των ενόπλων.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι άλλα άτομα συμμετείχαν σε αυτήν την επίθεση, ωστόσο, προειδοποιούμε ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, δεδομένου ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο της έρευνάς μας», επισήμανε η Μπάρετ.

«Αυτές είναι οι φερόμενες ενέργειες εκείνων που έχουν ευθυγραμμιστεί με μια τρομοκρατική οργάνωση, όχι με μια θρησκεία» διευκρίνισε.

Ταξίδι σε ορμητήριο των Ισλαμιστών στις Φιλιππίνες

Παράλληλα, ο Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, επιβεβαίωσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική επίθεση ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες τον περασμένο μήνα.

«Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού και οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν αποτελούν το τρέχον διάστημα αντικείμενα έρευνας», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Μαλ Λάνιον.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες την 1η Νοεμβρίου και έφυγαν στις 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα και με αναφορά του γραφείου μετανάστευσης της χώρας στο BBC.

Ο Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών, ταξίδεψε χρησιμοποιώντας ινδικό διαβατήριο, ενώ ο γιος του, Ναβίντ, 24 ετών, χρησιμοποίησε αυστραλιανό διαβατήριο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Ντάνα Σάντοβαλ.

Δήλωσαν τη νότια πόλη Νταβάο ως τον τελικό προορισμό τους στη χώρα και η πτήση επιστροφής τους στην Αυστραλία ήταν για το Σίδνεϊ.

Το Νταβάο είναι μια εκτεταμένη μητρόπολη στα ανατολικά του νότιου νησιού των Φιλιππίνων, του Μιντανάο. Το Μιντανάο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Φιλιππίνων. Είναι ένα από τα τρία νησιωτικά συμπλέγματα των Φιλιππίνων μαζί με τη Λουσόν και τα Βισάγιας. Ισλαμιστές μαχητές είναι γνωστό ότι δρουν σε φτωχές περιοχές του κεντρικού και νοτιοδυτικού Μιντανάο.

O στρατός των Φιλιππίνων αναφέρει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει άμεσα αναφορές ότι οι δύο είχαν «στρατιωτική εκπαίδευση» - όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως - ενώ βρίσκονταν στη χώρα.

Στο μεταξύ, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συνάντησε τον άνθρωπο που αφόπλισε έναν από τους δράστες και τραυματίστηκε, τον Άχμεντ αλ Άχμεντ.

«Άχμεντ, είσαι ένας Αυστραλός ήρωας.

Θέτεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο για να σώσεις άλλους, τρέχοντας προς τον κίνδυνο στην παραλία Μπόντι και αφοπλίζοντας έναν τρομοκράτη.

Στις χειρότερες στιγμές, βλέπουμε τους καλύτερους Αυστραλούς. Και αυτό ακριβώς είδαμε την Κυριακή το βράδυ.

Εκ μέρους κάθε Αυστραλού, σου λέω ευχαριστώ» ήταν το μήνυμά του.

Ahmed, you are an Australian hero.



You put yourself at risk to save others, running towards danger on Bondi Beach and disarming a terrorist.



In the worst of times, we see the best of Australians. And that's exactly what we saw on Sunday night.



On behalf of every Australian, I… pic.twitter.com/mAoObU3TZD — Anthony Albanese (@AlboMP) December 16, 2025

Πηγή: skai.gr

