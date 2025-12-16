Ο πάτερ Γκιγιέρμο Πεισότο (Guilherme Peixoto), δεν είναι απλός ιερέας. Είναι ένας διάσημος DJ στους κόλπους της καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος προσεγγίζει τους νέους στα μέρη που συχνάζουν και παίζοντας τη μουσική που ακούνε.

Αυτή την περίοδο, ο ιερέας από την Πορτογαλία κάνει… περιοδεία στη Λατινική Αμερική, παίζοντας ηλεκτρονική μουσική σε πολυσύχναστα κλαμπ από την Κολομβία μέχρι το Μεξικό.

🪩A Catholic priest by day, a DJ by night



Father Guilherme Peixoto, a priest from Portugal, is touring Latin America, playing electronic sets in packed clubs from Colombia to Mexico. His shows mix heavy beats with religious symbols, images of Pope Francis and the Virgin of… pic.twitter.com/1WGvsv7qKY — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2025

Οι εμφανίσεις του στα decks συνδυάζουν βαριά μπιτ με θρησκευτικά σύμβολα, όπως εικόνες του Πάπα Φραγκίσκου και της Παναγίας της Γουαδαλούπης — προσαρμοσμένες σε ένα νεανικό κοινό καθώς η Εκκλησία χάνει πιστούς.

Τον Νοέμβριο, ένα opening act του 51χρονου ιερέα - DJ μπροστά στον Καθεδρικό Ναός της Αγίας Ελισάβετ στο Κόζιτσε της Σλοβακίας έγινε viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές μόνο στο Instagram.

The Rev. Guilherme Peixoto, a 51-year-old priest and DJ based in Portugal, is optimistic about the power of dance music to amplify the message of God. https://t.co/r7metlvqAc pic.twitter.com/Z4TxAlwMh3 — The Washington Post (@washingtonpost) December 11, 2025

«Πάντα μου άρεσε η ηλεκτρονική μουσική» δήλωσε στην WP ο διάσημος πάτερ Γκιγιέρμο, ο οποίος ξεκίνησε να «μιξάρει» κομμάτια στον υπολογιστή του, για τις φιλανθρωπικές βραδιές καραόκε της εκκλησίας του.

Αυτή την περίοδο ο πάτερ Γκιγιέρμο παίζει ηλεκτρονική μουσική σε κλαμπ του Μοντερέι, στο Μεξικό, μέχρι τις 2 π.μ. Το επόμενο πρωί επιστρέφει στην εκκλησία, τελώντας κανονικά τη λειτουργία.

«Πρόκειται απλά για ισορροπία μεταξύ αδρεναλίνης και στοχασμού», λέει χαρακτηριστικά.

Η φήμη του άρχισε να διαδίδεται πριν από περίπου δύο δεκατίες, όταν ίδρυσε ένα «ενοριακό μπαρ» στην Πορτογαλία για να βοηθήσει στην αποπληρωμή χρεών της εκκλησίας.

Καθώς η δημοτικότητα των εκδηλώσεων εκτοξεύτηκε,ο πάτερ Γκιγιέρμο γράφτηκε σε μαθήματα DJ και τα υπόλοιπα ακολούθησαν.

