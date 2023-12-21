Λογαριασμός
Σοκαρισμένος δηλώνει ο Τσέχος πρόεδρος από την επίθεση ενόπλου σε Πανεπιστήμιο στην Πράγα

«Είμαι σοκαρισμένος από αυτά τα γεγονότα... Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων των πυροβολισμών», δήλωσε o πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ

Czech Republic's President Petr Pavel

Ο πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίθεση ενόπλου στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, που άφησε πίσω της 11 νεκρούς, μεταξύ των οποίων τον δράστη, καθώς και δεκάδες τραυματίες.

«Είμαι σοκαρισμένος από αυτά τα γεγονότα... Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων των πυροβολισμών», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ (πρώην twitter) ο Πάβελ, ο οποίος ολοκληρώνει διήμερη επίσκεψη στο Παρίσι.

