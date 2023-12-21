Ο πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίθεση ενόπλου στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, που άφησε πίσω της 11 νεκρούς, μεταξύ των οποίων τον δράστη, καθώς και δεκάδες τραυματίες.

«Είμαι σοκαρισμένος από αυτά τα γεγονότα... Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων των πυροβολισμών», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ (πρώην twitter) ο Πάβελ, ο οποίος ολοκληρώνει διήμερη επίσκεψη στο Παρίσι.

Jsem šokován událostmi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chtěl bych vyjádřit hlubokou lítost a upřímnou soustrast rodinám a příbuzným obětí, které si střelba vyžádala. Chci poděkovat občanům, že respektují pokyny bezpečnostních složek a poskytují maximální součinnost. — Petr Pavel (@prezidentpavel) December 21, 2023

