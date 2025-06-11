Γερμανία: «Μανιφέστο» για προσέγγιση με τη Ρωσία στο SPD

Εσωκομματικές αναταράξεις προκαλεί ένα μανιφέστο που υπογράφουν δεκάδες στελέχη των Σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία, απαιτώντας αλλαγή πλεύσης στην κυβερνητική πολιτική ως προς τη Ρωσία, με φόντο την επιδίωξη για «διασφάλιση της ειρήνης» στην Ευρώπη. Οι κινήσεις αυτές φέρνουν στο προσκήνιο σημαντικές διαφωνίες αναφορικά με τα αμυντικά σχέδια της κυβέρνησης, αλλά και την ευρύτερη γεωπολιτική στρατηγική της χώρας.

Αμφισβήτηση της υπάρχουσας πολιτικής στρατηγικής

Σύμφωνα με το κείμενο που οι υπογράφοντες χαρακτηρίζουν *μανιφέστο*, «80 χρόνια μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την απελευθέρωση από τον φασισμό του Χίτλερ, η ειρήνη στην Ευρώπη απειλείται και πάλι», επισημαίνοντας ότι «η Ευρώπη δεν γίνεται πιο ασφαλής με την επιστροφή σε μία καθαρή πολιτική αποτροπής, χωρίς έλεγχο των εξοπλισμών».

Περίπου 100 στελέχη του SPD, κυρίως από την αριστερή πτέρυγα αλλά και με πιο ουδέτερες πολιτικές τοποθετήσεις, αμφισβητούν ανοιχτά τον στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, αλλά και την αναγκαιότητα για εγκατάσταση νέων αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία από το 2026. Η επίσημη δημοσιοποίηση του μανιφέστου από το περιοδικό Stern άνοιξε νέο κύκλο πολιτικής συζήτησης, ενώ η πρωτοβουλία τυγχάνει θετικής αποδοχής από τη νεολαία του SPD.

Διχασμός ενόψει του συνεδρίου

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία, καθώς η επίσημη αμφισβήτηση της στρατηγικής του μεγάλου συνασπισμού CDU-SPD υπό τον Φρίντριχ Μερτς δημοσιοποιείται λίγες μόλις εβδομάδες πριν το τακτικό συνέδριο του SPD στο Βερολίνο. Παράλληλα, η οικονομική διάσταση της υπόθεσης τίθεται υπό έντονη αμφισβήτηση: όπως επισημαίνουν πολιτικοί και αναλυτές, το ενδεχόμενο αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ συνιστά ένα δυσθεώρητο ποσό, της τάξεως των 220 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με το 50% του κρατικού προϋπολογισμού της Γερμανίας.

Σοβαρές αντιδράσεις από κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Η πρόταση δεν έμεινε αναπάντητη. Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τη χαρακτήρισε *άρνηση της πραγματικότητας*, υπογραμμίζοντας πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν «απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας, ενώ και όταν συμμετέχει, βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις με όλο και μεγαλύτερη βιαιότητα».

Πιο μετριοπαθής εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Κ.Ο. του SPD Ματίας Μίερς, ο οποίος αν και θεώρησε την πρωτοβουλία θεμιτή, διαχώρισε τη θέση του από το περιεχόμενο του μανιφέστου. Από την πλευρά του CDU, η αντίδραση ήταν έντονα αρνητική, με τον βουλευτή Ρόντεριχ Κιζεβέτερ να δηλώνει: *Πότε θα αντιληφθούμε επιτέλους ότι η Ρωσία δεν θέλει ούτε διαπραγμάτευση ούτε ειρήνη;*

Τέλος, τις εξελίξεις σχολίασε δηκτικά και το ακροδεξιό AfD, υποστηρίζοντας ότι «το SPD βρίσκεται πλέον εκεί που η AfD βρισκόταν ήδη από τα πρώτα στάδια του πολέμου».

Πηγές: Stern, dpa, Reuters, ARD

Πηγή: Deutsche Welle

