Λονδίνο: Συναγερμός έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ λόγω ύποπτου οχήματος

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου απέκλεισε το απόγευμα της Τετάρτης τον δρόμο μπροστά από την Ντάουνινγκ Στριτ, στο κεντρικό Λονδίνο, έπειτα από τον εντοπισμό ενός «ύποπτου» οχήματος κοντά στην πρωθυπουργική οικία.

A cordon is in place at the southern end of Whitehall as a precautionary measure while officers investigate a suspicious vehicle in the vicinity of Downing Street.



It is not linked to a separate road traffic collision involving a coach and a pedestrian in nearby Abingdon Street. June 11, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το σημείο στο νότιο άκρο της οδού Whitehall αποκλείστηκε «προληπτικά».

Η αστυνομία διευκρίνισε πως το περιστατικό δεν συνδέεται με τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα σε κοντινή απόσταση, όπου λεωφορείο παρέσυρε έναν πεζό.

Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Σύμφωνα με αναφορές στον βρετανικό τύπο, μέλη του προσωπικού της Ντάουνινγκ Στριτ μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους εντός του κτιρίου, ενώ η πρόσβαση από την κύρια είσοδο έχει περιοριστεί.

Πηγή: skai.gr

