Λονδίνο: Συναγερμός έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ λόγω ύποπτου οχήματος

Mέλη του προσωπικού της Ντάουνινγκ Στριτ μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους εντός του κτιρίου, ενώ η πρόσβαση από την κύρια είσοδο έχει περιοριστεί

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου απέκλεισε το απόγευμα της Τετάρτης τον δρόμο μπροστά από την Ντάουνινγκ Στριτ, στο κεντρικό Λονδίνο, έπειτα από τον εντοπισμό ενός «ύποπτου» οχήματος κοντά στην πρωθυπουργική οικία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το σημείο στο νότιο άκρο της οδού Whitehall αποκλείστηκε «προληπτικά».

Η αστυνομία διευκρίνισε πως το περιστατικό δεν συνδέεται με τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα σε κοντινή απόσταση, όπου λεωφορείο παρέσυρε έναν πεζό.

Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Σύμφωνα με αναφορές στον βρετανικό τύπο, μέλη του προσωπικού της Ντάουνινγκ Στριτ μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους εντός του κτιρίου, ενώ η πρόσβαση από την κύρια είσοδο έχει περιοριστεί.

