«Τα χαρτιά σας, παρακαλώ. Και τις αναρτήσεις σας στο Facebook και στο X επίσης.»

Αυτό θα μπορούσε σύντομα να γίνει νέα απαίτηση στα σύνορα, αν θα θέλετε να εισέλθετε τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ κατέθεσε αυτή την εβδομάδα γνωστοποίηση ότι σκοπεύει να απαιτεί από τους τουρίστες των 42 χωρών που σήμερα μπορούν να εισέρχονται χωρίς βίζα στη χώρα, να αρχίσουν να κοινοποιούν τη δραστηριότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των τελευταίων πέντε ετών, καθώς και όλες τις διευθύνσεις email που ήταν ενεργές τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό προστίθεται στα ονόματα, τις ημερομηνίες γέννησης, τους τόπους κατοικίας και τους τόπους γέννησης γονέων, συζύγων, αδελφών και παιδιών.

Η ενισχυμένη εξέταση επισκεπτών από επικίνδυνες χώρες είναι ένα φυσιολογικό μέτρο. Αλλά γιατί χρειάζεται η κυβέρνηση να διενεργεί ελέγχους ιστορικού σε κάθε επισκέπτη από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα;

Αυτή η κίνηση απορρέει από εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι επισκέπτες που εισέρχονται στη χώρα - και όσοι βρίσκονται ήδη εδώ - δεν πρέπει να «φέρουν εχθρικές στάσεις απέναντι στους πολίτες της, τον πολιτισμό της, την κυβέρνηση, τους θεσμούς ή τις ιδρυτικές της αρχές». Κανείς δεν θέλει να ανοίξει την πόρτα σε επισκέπτες που σκοπεύουν να βλάψουν τους Αμερικανούς με την άφιξή τους. Αλλά ποια ακριβώς είναι τα κριτήρια για τις «εχθρικές στάσεις»; Ελέγχει το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) χρήστες της πλατφόρμας X που συχνά κοινοποιούν «Θάνατος στην Αμερική», σατιρικά memes επικριτικά προς τον Τραμπ, ή και τα δύο; Βαραίνει εξίσου κατά ενός επισκέπτη η υποστήριξη παρεμβάσεων σε εκλογές, με τη δυσαρέσκεια για ένα εκλογικό αποτέλεσμα;

Αυτές οι διακρίσεις έχουν σημασία, ιδίως επειδή η σημερινή διοίκηση έχει δείξει επανειλημμένα ότι είναι πρόθυμη να συγχέει ΤΟ λόγο που δεν της αρέσει, με υπερβολικά διογκωμένους ισχυρισμούς περί απειλών για την εθνική ασφάλεια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Τουρκάλα φοιτήτρια του Tufts, Ρουμέισα Οζτούρκ, και ο Αλγερινοπαλαιστίνιος φοιτητής του Columbia, Μαχμούντ Χαλίλ, οι οποίοι κρατήθηκαν νωρίτερα φέτος αφού άσκησαν κριτική στη στάση του Ισραήλ στον πόλεμό του με τη Χαμάς.

Το DHS μπορεί να μη παραβιάζει κάποιο συνταγματικό δικαίωμα απαιτώντας από τους επισκέπτες να παραδώσουν το ιστορικό τους στα social media κατά την αίτηση για ταξιδιωτική βίζα, όμως σίγουρα έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα των ιδρυτικών αρχών που η διοίκηση ισχυρίζεται ότι θέλει να προστατεύσει. Η υποστήριξη της ελευθερίας του λόγου υπήρξε επί μακρόν μέρος αυτού που καθιστά την Αμερική τόσο ελκυστικό φάρο. Αντίθετα, η Κίνα ή η Ρωσία εδώ και χρόνια κάνουν ενδελεχείς ελέγχους στις αναρτήσεις των επισκεπτών και αρνούνται την είσοδο σε όσους θεωρούνται υπερβολικά επικριτικοί απέναντι σε αυτές τις κυβερνήσεις.

Οι στενότεροι σύμμαχοι της Αμερικής συγκαταλέγονται μεταξύ των 42 χωρών του προγράμματος απαλλαγής από τη βίζα, των οποίων οι επισκέπτες θα υπόκεινται πλέον σε αυτούς τους ελέγχους. Όχι μόνο αυτό φαίνεται μη πρακτικό, δημιουργώντας περιττή γραφειοκρατία για τους φίλους μας που θέλουν να έρθουν στην Αμερική, αλλά παραχωρεί και το ηθικό πλεονέκτημα της ελευθερίας του λόγου. Πώς μπορεί οι ΗΠΑ να καταγγέλλουν το Ηνωμένο Βασίλειο για τη σύλληψη ενός Ιρλανδού κωμικού λόγω των tweets του ή τη Νότια Κορέα για την ψήφιση «νόμων περί παραπληροφόρησης», όταν οι ίδιες αντιμετωπίζουν τον λόγο ως απειλή;

Σίγουρα δεν πρόκειται να βοηθήσει τον τουρισμό. Οι ηγέτες του κλάδου της φιλοξενίας παραπονιούνται ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη τους πριν προταθεί ο νέος κανόνας στο Federal Register, γεγονός που ξεκίνησε μια περίοδο 60 ημερών για δημόσια διαβούλευση. Η υπηρεσία απαντά ότι αυτό είναι απλώς «το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει μια συζήτηση». Αν η διοίκηση ενδιαφέρεται τόσο πολύ να διαβάζει τι λένε οι ξένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα έπρεπε να λάβει υπόψη τα παράπονα ανθρώπων από όλο τον κόσμο που φοβούνται ότι παλιές αναρτήσεις στο Facebook θα μπορούσαν να τους εμποδίσουν να έρθουν να δουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του χρόνου.

