Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα) στη δημοφιλή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας να χαρακτηρίζει την επίθεση τρομοκρατική.

Δύο ένοπλοι άνδρες άρχισαν να πυροβολούν λίγο πριν τις 19:00 τοπική ώρα κοντά στην παιδική χαρά Bondi Park στο βόρειο άκρο της παραλίας Μπόνταϊ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, η οποία ξεκίνησε με τη δύση του ηλίου εχθές.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, σε συνέντευξη Τύπου, το βράδυ της Κυριακής, επιβεβαίωσε ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία Μπόνταϊ είχαν ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ.

«Αυτή η επίθεση σχεδιάστηκε για να στοχοποιήσει την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ. Την πρώτη ημέρα του Χανουκά, αυτό που θα έπρεπε να ήταν μια νύχτα ειρήνης και χαράς, που θα γιορταζόταν σε αυτή την κοινότητα με οικογένειες και υποστηρικτές, διαλύθηκε από αυτή τη φρικτή, κακή επίθεση», δήλωσε ο Μινς.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια αστυνομική κινητοποίηση.

«Η καρδιά μας ματώνει απόψε για την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας. Μπορώ μόνο να φανταστώ τον πόνο που νιώθουν αυτή τη στιγμή, βλέποντας τους αγαπημένους τους να σκοτώνονται ενώ γιορτάζουν αυτή τη γιορτή. Είναι ευθύνη όλων των Αυστραλών να αγκαλιάσουν την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας και να τη βοηθήσουν να περάσει αυτή την απίστευτα δύσκολη περίοδο», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε ότι από την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε τρομοκρατική, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και άλλοι 29 έχουν τραυματιστεί.

Όταν ρωτήθηκε αν τα άτομα που εμπλέκονται στην επίθεση ήταν γνωστά στην υπηρεσία πληροφοριών ή στην αστυνομία, ο επίτροπος Λάνιον απάντησε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ειπωθεί κάτι, αλλά πρόσθεσε ότι το γεγονός πως η επίθεση σημειώθηκε κατά την πρώτη ημέρα του Χανουκά, όπως και οι τύποι των όπλων και των αντικειμένων που βρέθηκαν στο σημείο, είναι αρκετά για να χαρακτηριστεί το περιστατικό ως «τρομοκρατικό».



Πηγή: skai.gr

