Το Twitter περιμένει την «μεγάλη ανακοίνωση» (major announcement) του Τραμπ

Στον απόηχο των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, o 76χρονος πρώην πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία στην κούρσα του 2024.

Οι Ρεπουμπλικάνοι αργά αλλά σταθερά πλησιάζουν στο να αποκτήσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων (αν και γαίνεται ότι χάνουν τη Γερουσία), κάτι που θα τους δώσει το δικαίωμα να ασκούν βέτο στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα κάνει μια «μεγάλη ανακοίνωση» στις 15 Νοεμβρίου - οπότε και αναμένεται να επισημοποιήσει την υποψηφιότητά του – και το Twitter πήρε φωτιά.

Το MAJOR ANNOYNCEMENT (με τα πομπώδη κεφαλαία του πρώην προέδρου) είναι στα trends της πλατφόρμας για ώρες και οι περισσότεροι χρήστες «τρολάρουν» τον Τραμπ.

I would like to announce that I will be making a major announcement about an announcement I shall make at a later date.