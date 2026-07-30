Στο Λαύριο επιστρέφει το «Super Star» - Δεν μπόρεσε να προσεγγίσει Άνδρο και Τήνο

Προς το λιμάνι του Λαυρίου κατευθύνεται το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star», καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσει διαδοχικά τα λιμάνια της 'Ανδρου και της Τήνου.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς 'Ανδρο, Τήνο και Μύκονο, με επιστροφή, όταν αρχικά αδυνατούσε να καταπλεύσει στο λιμάνι της 'Ανδρου εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων έντασης 8 έως 9 μποφόρ.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Τήνο, ωστόσο δεν κατάφερε να προσεγγίσει ούτε το συγκεκριμένο λιμάνι, με αποτέλεσμα να αλλάξει εκ νέου πορεία και να πλέει πλέον προς το Λαύριο.

Στο «Super Star» επιβαίνουν 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος, ενώ μεταφέρονται 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.

Πηγή: skai.gr

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