Βρετανία: Το Λονδίνο χαιρετίζει τις δηλώσεις του ΓΓ ΟΗΕ Γκουτέρες για το Κυπριακό

Την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, να συγκαλέσει νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό, εξέφρασε η βρετανική κυβέρνηση σε δήλωση προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών (FCDO), απαντώντας σε ερώτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, ανέφερε ότι το Λονδίνο «χαιρετίζει την πρόθεσή του να συγκαλέσει έναν νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό, μόλις δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις».

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση επαναβεβαίωσε τη διαχρονική της θέση για λύση του Κυπριακού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζοντας ότι «ως εγγυήτρια δύναμη συνεχίζουμε να στηρίζουμε πλήρως τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, καθώς και το έργο του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής του Απεσταλμένης».

Ο εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών τονίζει επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη «μιας συνολικής και διαρκούς λύσης προς όφελος όλων των Κυπρίων».

Η δήλωση της βρετανικής κυβέρνησης έρχεται μετά τις ανακοινώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, όπου γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα διευρυμένη συνάντηση 5+1, όταν διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επανέναρξη της διαδικασίας.

«Η αναφορά του Λονδίνου στη δημιουργία των «αναγκαίων προϋποθέσεων» συνάδει με τη θέση των Ηνωμένων Εθνών ότι η πραγματοποίηση μιας νέας άτυπης πολυμερούς συνάντησης θα πρέπει να βασιστεί σε επαρκή προετοιμασία και σε συνθήκες που θα επιτρέψουν ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις», σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ Βρετανός διπλωμάτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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