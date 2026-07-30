Χιλιάδες μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα από το Μαρόκο - «Ζήτω η Ισπανία» φώναζαν (Δείτε βίντεο)

Χιλιάδες μετανάστες φθάνουν πεζή στον ισπανικό θύλακα Θέουτα στη βόρεια Αφρική αφού πήδηξαν πάνω από τον συνοριακό φράχτη που χωρίζει την πόλη από το Μαρόκο, μεταδίδει το ισπανικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Σύμφωνα με το EFE, εκατοντάδες νεαροί φαίνονται να σκαρφαλώνουν στον φράχτη --που δεν φυλασσόταν από την αστυνομία εκείνη τη στιγμή-- και να εισέρχονται στη Θέουτα, ενώ μέλη της μαροκινής επικουρικής δύναμης που είναι αρμόδια για την ασφάλεια στο έδαφος αποσύρονται καθώς οι νεαροί περνάνε.

Thousands of illegal migrants from Africa are storming the border of Ceuta, the Spanish enclave bordering Morocco. pic.twitter.com/56ziZwLmAX — Open Source Intel (@Osint613) July 30, 2026

Πλάνα που είδε το Reuters δείχνουν μερικούς μετανάστες να φωνάζουν "Ζήτω η Ισπανία" καθώς εισέρχονται στην περιοχή.

Η μαζική διέλευση των μεταναστών συμπίπτει με την άφιξη τουλάχιστον 1.500 μεταναστών που έφθασαν στην πόλη κολυμπώντας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Η Θέουτα, όπως και η Μελίγια --η άλλη ισπανική αυτόνομη πόλη στη βόρεια Αφρική-- είναι το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και οι δύο πόλεις βλέπουν κατά περιόδους απότομη αύξηση των προσπαθειών διέλευσης από μετανάστες που επιδιώκουν να φθάσουν στην Ευρώπη.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της Θέουτα Χουάν Χεσούς Βίβας είχε καλέσει την εθνική κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των μαζικών αφίξεων.

🚨🇪🇸🇲🇦 Absolute CHAOS unfolding at Spain's border...



Hundreds of migrants just flooded El Tarajal, in Ceuta.



Swimming from Morocco, overwhelming security, sprinting through the streets...



Spain’s southern border appears to be WIDE open.



How long before this gets treated like… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 30, 2026

Σε δύο χωριστές συνεντεύξεις προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Cadena SER και Onda Cero, ο Χουάν Χεσούς Βίβας είπε πως η πρόσφατη μαζική εισροή ξεπέρασε τις δυνατότητες του συστήματος υποδοχής της πόλης με αποτέλεσμα εκατοντάδες μετανάστες να κοιμούνται στο ύπαιθρο.

"Αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση απόλυτης ανθρωπιστικής και κοινωνικής έκτακτης ανάγκης", είπε ο Βίβας στον Cadena SER, προσθέτοντας πως οι εγκαταστάσεις για τους ασυνόδευτους ανήλικους λειτουργούν στο 2.400% της δυνατότητάς τους.

Μιλώντας στο Onda Cero, χαρακτήρισε την κατάσταση εθνική έκτακτη ανάγκη και έκανε έκκληση για μια "αποφασιστική, δυναμική και συντονισμένη απάντηση κάτω από μια ενιαία δομή διοίκησης.

SPAIN INVADED BY MUSLIM CRIMINALS FROM MOROCCO



King Mohammed VI of Morocco released 1,788 Moroccan CRIMINALS to mark Throne Day- 29 July.



In recent days ( 29–30 July 2026), more than 1,500 fighting age Muslim migrants have reached Ceuta, Spain by swimming from the Moroccan… pic.twitter.com/FvnsEg8djI — Lozzy B 🇦🇺𝕏 (@TruthFairy131) July 30, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα θα επισκεφθεί τη Θέουτα αύριο προκειμένου να συναντηθεί με τις τοπικές αρχές και τους επικεφαλής για την ασφάλεια, ενώ η ισπανική κυβέρνηση είπε ότι διαφορα υπουργεία συντονίζονται προκειμένου να ενισχύσουν τους συνοριακούς ελέγχους και να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι αφίξεις ανέρχονται αυτή τη στιγμή περίπου σε 300 κατά μέσο όρο την ημέρα, σύμφωνα με τον Βίβας. Με αυτόν τον ρυθμό, προειδοποίησε, η Θέουτα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση συγκρίσιμη με τη μεταναστευτική κρίση του Μαΐου του 2021, όταν 10.000 άνθρωποι εισήλθαν στον θύλακα μέσα σε μερικές ημέρες.

Ο Βίβας επισήμανε επίσης το ανθρώπινο κόστος των διελεύσεων λέγοντας ότι 60 πτώματα ανασύρθηκαν από τη θάλασσα τους τελευταίους μήνες, και υποστήριξε ότι αυστηρότεροι μεταναστευτικοί έλεγχοι θα βοηθήσουν να αποφευχθούν περισσότεροι θάνατοι.

Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε πως οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας βοηθούν ώστε να περιοριστούν οι αφίξεις από το Μαρόκο.

Ο Βίβας έκανε έκκληση για αλλαγές στο μεταναστευτικό πλαίσιο της Ισπανίας, λέγοντας πως οι νομικές ανεπάρκειες που ανέδειξε πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι μετανάστες που αναχαιτίζονται στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να φθάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια δεν μπορούν να επιστρέφονται με συνοπτικές διαδικασίες βάσει του ειδικού συνοριακού απορριπτικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, καμία άφιξη μεταναστών από τη θάλασσα δεν είχε καταγραφεί στη Θέουτα μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026. Μόνο τέσσερις άνθρωποι είχαν φθάσε εκεί το 2025 και 28 το 2024, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η κύρια διαδρομή πρόσβασης των μεταναστών στην Ισπανία παραμένει ωστόσο η επικίνδυνη διαδρομή του Ατλαντικού προς τα Κανάρια με αναχώρηση από τις βορειοδυτικές ακτές της Αφρικής.

Το 2021, περισσότεροι από 10.000 μετανάστες έφθασαν στη Θέουτα από το γειτονικό Μαρόκο μέσα σε δύο ημέρες, λόγω χαλάρωσης των ελέγχων από τη Ραμπάτ, στο υπόβαθρο κρίσης μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά την υποδοχή στην Ισπανία, για να λάβει ιατρική φροντίδα, του επικεφαλής των αυτονομιστών του Μετώπου Πολισάριο της Δυτικής Σαχάρας.

Η διπλωματική κρίση έλαβε τέλος το 2022 μετά τη μεταστροφή της Μαδρίτης στο ευαίσθητο θέμα της Δυτικής Σαχάρας έπειτα από δεκαετίες ουδετερότητας.

Πηγή: skai.gr

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