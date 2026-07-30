ΗΠΑ: Οριακή υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο - Στο 1,5% η ανάπτυξη, σε ετήσια βάση

Ο Δείκτης Δαπανών Ατομικής Κατανάλωσης (PCE) στις ΗΠΑ υποχώρησε ελαφρά τον Ιούνιο, χάρη στη μείωση του κόστους της ενέργειας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Εμπορίου, ο PCE, στον οποίο βασίζει η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) τη νομισματική πολιτική της, υποχώρησε κατά 0,1%. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7%, όπως προέβλεπαν οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Η μείωση αυτή, σύμφωνα με τους αναλυτές, οφείλεται στην κατακόρυφη πτώση της τιμής των καυσίμων κατά την περίοδο της παύσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους επηρεάστηκε από τον πόλεμο και υποχώρησε στο 1,5% (σε ετήσια βάση), από 2,1% τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν ανάπτυξη 1,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την εταιρεία MarketWatch.

Πηγή: skai.gr

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