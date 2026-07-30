Καύσωνας στην Τσεχία: Χιλιάδες παγάκια για να... βγάλουν το καλοκαίρι οι πολικές αρκούδες

Οι φροντιστές του Ζωολογικού Κήπου της Πράγας χρησιμοποίησαν την Πέμπτη, 30 Ιουλίου, τόνους πάγου για να προσφέρουν στα ζώα λίγη ανακούφιση, καθώς ακόμη ένα κύμα καύσωνα έπληξε την Ευρώπη. Οι πολικές αρκούδες Άλεουτ και Γκρέγκορ δεν έχασαν χρόνο και άρχισαν να κυλιούνται πάνω στα στρώματα από παγάκια μόλις μπήκαν στο εξωτερικό τους κλουβί.

Τα δίδυμα έδειχναν να απολαμβάνουν το παγωμένο αυτό «δώρο», το οποίο προοριζόταν να τα κρατήσει δροσερά, καθώς η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Οι αρκούδες δροσίζονται με τον πάγο και ταυτόχρονα αυτό αποτελεί μια μορφή εμπλουτισμού της καθημερινότητάς τους στον ζωολογικό κήπο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου, Φίλιπ Μάσεκ.

Ο ζωολογικός κήπος άρχισε να παρέχει πάγο σε ορισμένα ζώα πριν από δύο χρόνια, ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή και στην αυξανόμενη συχνότητα ημερών με ακραίες θερμοκρασίες.

Οι πολικές αρκούδες, που γεννήθηκαν πριν από 16 χρόνια στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας και έχουν προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό κλίμα, είναι εκείνες που φαίνεται να απολαμβάνουν περισσότερο αυτή την πρακτική.

Φέτος, το σχέδιο ήταν να προμηθεύονται πάγο για τα ζώα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που παραδοσιακά είναι οι πιο ζεστοί μήνες. Ωστόσο, το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς και η Τσεχία κατέγραψε στις 28 Ιουνίου την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της, με 41,9 βαθμούς Κελσίου.

«Ο καιρός συνεχίζει να μας εκπλήσσει», είπε ο Μάσεκ, προσθέτοντας ότι από την επόμενη χρονιά ο πάγος θα είναι διαθέσιμος νωρίτερα. «Πήραμε το μάθημά μας.»

Άλλα ζώα που έχουν επωφεληθεί τα προηγούμενα χρόνια από την παροχή πάγου για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη είναι οι ενυδρίδες, οι ελέφαντες και οι παπαγάλοι.

Ορισμένα ζώα είναι συνηθισμένα στις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ άλλα μπορούν να παραμένουν στη σκιά ή στους εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεών τους και να χρησιμοποιούν τις πισίνες για να δροσίζονται. Στα γορίλες, τα προηγούμενα χρόνια, προσφέρονταν επίσης κομμάτια πάγου με κατεψυγμένα φρούτα στο εσωτερικό τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.