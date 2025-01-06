Ένας ακόμη άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί κατά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου στη Γερμανία, σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, έγινε σήμερα γνωστό από δικαστική πηγή.

Μια 52χρονη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η εισαγγελία, δεκαπέντε ημέρες μετά την επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί με αυτοκίνητο στις 20 Δεκεμβρίου στην εν λόγω πόλη της κεντρικής Γερμανίας.

Ο δράστης της επίθεσης, ένας 50χρονος σαουδάραβας γιατρός, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος σκοτώνοντας πέντε και τραυματίζοντας 299 ανθρώπους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, πριν συλληφθεί το ίδιο βράδυ από την αστυνομία.

Η δικαιοσύνη εξακολουθεί να προσπαθεί να αποσαφηνίσει τα κίνητρα του δράστη, ενώ οι έρευνες που διεξάγονται «δεν έχουν δώσει ακόμα μια ξεκάθαρη εικόνα» για τις προθέσεις του, είχε αναφέρει στα τέλη Δεκεμβρίου η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

