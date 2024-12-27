Μαγδεμβούργο: Έρευνα για ευθύνες αστυνομίας και δήμου

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Ανησυχία για τη δράση νεοναζί στην περιοχή.



Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του Μαγδεμβούργου μετά την αιματηρή επίθεση στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά την περασμένη Παρασκευή. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες της αστυνομίας αλλά και της δημοτικής αρχής του Μαγδεμβούργου, μετά από σχετική καταγγελία που κατατέθηκε και την οποία επιβεβαίωσε το υπ. Εσωτερικών του κρατιδίου απαντώντας στο δημόσιο δίκτυο ZDF.



Τίθεται πρώτον το ερώτημα γιατί δεν υπήρχε όχημα της αστυνομίας σε προκαθορισμένο σημείο στην είσοδο έκτακτης ανάγκης, ως όφειλε. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το τοπικό δίκτυο MDR, οι μέχρι τώρα έρευνες φαίνεται να επιβεβαιώνουν την πληροφορία ότι δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη στο σημείο από το οποίο εισήλθε με το νοικιασμένο αυτοκίνητο ο 50χρονος δράστης.



Τι ισχύει για όλες τις Χριστουγεννιάτικες Αγορές



Ταυτόχρονα, στο μικροσκόπιο μπαίνει και το συνολικό σχέδιο ασφαλείας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, που έπρεπε να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Το βασικό ερώτημα είναι εάν είχαν ληφθεί υπόψιν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και βέβαια αν τα μέτρα ασφαλείας ήταν επαρκή.



Σύμφωνα με τα σχέδια ασφαλείας για τις Χριστουγεννιάτικες Αγορές σε όλη τη Γερμανία, αυτές θα πρέπει να προστατεύονται με ειδικά κολωνάκια από επιθέσεις φορτηγών ή άλλων οχημάτων. Επίσης, ακόμα και οι έξοδοι κινδύνου ή η είσοδος σωστικών συνεργείων πρέπει να φυλάγονται με αστυνομικό βαν.



Από την πλευρά της, η αστυνομία του Μαγδεμβούργου έδωσε στη δημοσιότητα την ακριβή φονική πορεία που διέγραψε με την BMW ο 50χρονος δράστης από τη Σαουδική Αραβία, ως μια πρώτη απάντηση για λόγους διαφάνειας στις κατηγορίες που της επιρρίπτονται τις τελευταίες μέρες.



Προβληματισμός για τη δράση νεοναζί



Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν και οι πορείες ακροδεξιών και νεοναζιστικών κύκλων στο Μαγδεμβούργο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο, περίπου 3.000 νεοναζί έφτασαν στο Μαγδεμβούργο από διάφορες πόλεις, φωνάζοντας απαγορευμένα ναζιστικά συνθήματα και προκαλώντας φόβο στους δρόμους, αλλά και σε δρομολόγια τρένων.



Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και τη Δευτέρα, στο περιθώριο της μεγάλης προεκλογικής εκδήλωσης της ακροδεξιάς AfD, με 3.500 μέλη και οπαδούς του κόμματος να φωνάζουν συνθήματα υπέρ των μαζικών απελάσεων.



Ταυτόχρονα, εμφανής ήταν και πάλι η παρουσία οργανωμένης ομάδας νεοναζί, που προσπάθησαν με τη βία να εμποδίσουν τη φιλειρηνική πορεία στη μνήμη των θυμάτων, με περίπου 7.000 συμμετέχοντες.

