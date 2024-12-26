«Είναι πολύ πιθανό να πεθάνω φέτος προκειμένου να αποδώσω δικαιοσύνη». Την απειλή αυτή διατύπωνε μέσω Χ τον Μάιο ο Ταλέμπ Αλ Αμπντουλμοζέν, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου την Παρασκευή, όταν έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι.

Απευθυνόταν στην ομοσπονδιακή υπουργό Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, που καλείται τώρα να εξηγήσει εάν συνεργάτες της είχαν αντιληφθεί την απειλή και τι έκαναν γι’ αυτή.

Κάτω από ανάρτηση της υπουργού Εσωτερικών των σοσιαλδημοκρατών, ο 50χρονος Σαουδάραβας ψυχίατρος έγραψε στα αγγλικά: «Είναι πολύ πιθανό να πεθάνω φέτος προκειμένου να αποδώσω δικαιοσύνη, η γερμανική τρομοκρατία θα λογοδοτήσει».

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, στο αυτοκίνητο με το οποίο διαπράχθηκε η επίθεση βρέθηκε «διαθήκη», με την οποία ο δράστης κληροδοτεί όλη την περιουσία του στον γερμανικό Ερυθρό Σταυρό: θεωρούσε βέβαιο ότι θα πέθαινε στη διάρκεια της επίθεσης.

Απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας Bild, εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε ότι «όλα τα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τον ύποπτο διερευνώνται ενδελεχώς από τις ανακριτικές αρχές».

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε αν το υπουργείο είχε αντιδράσει με οποιονδήποτε τρόπο ή εάν η απειλή μέσω Χ οδήγησε σε κάποια έρευνα.

«Η ευθύνη βαρύνει το Χ. Είναι ευθύνη κάθε πλατφόρμας να εντοπίζει και να αφαιρεί εγκληματικό περιεχόμενο, εφόσον είναι απαραίτητο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Σχολιάζοντας την απάντηση του υπουργείου, η εφημερίδα σημείωσε πως το υπουργείο Εσωτερικών στην επίσημη σελίδα του στην πλατφόρμα ξεκαθαρίζει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαγράφει αναρτήσεις ή να αποκλείει χρήστες.

Το γεγονός ότι για τον Αλ Αμπντουλμοζέν υπήρχαν ήδη από το 2013 ενδείξεις πως μπορεί να είναι επικίνδυνος, αλλά οι αρχές δεν διερεύνησαν περαιτέρω την περίπτωσή του, προκαλεί κριτική και πολιτική αντιπαράθεση στη Γερμανία.

Ερευνώνται τα κενά των μέτρων ασφαλείας

Στο μικροσκόπιο έχει μπει επίσης ο σχεδιασμός των μέτρων ασφάλειας από πλευράς των αρχών στο Μαγδεμβούργο, για τον εντοπισμό τυχόν λαθών.

Το εγκληματολογικό τμήμα της γερμανικής αστυνομίας (ΒΚΑ) συγκεντρώνει στοιχεία για το ιστορικό του δράστη και διενεργεί έρευνα για σφάλματα και παραλείψεις από την πλευρά της αστυνομίας. Ενδεικτικά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Σαξονίας-Άνχαλτ, τέσσερα οχήματα της αστυνομίας έπρεπε να βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία στην αγορά του Μαγδεμβούργου, αλλά ένα από αυτά είχε σταθμεύσει σε άλλο, στοιχείο το οποίο γίνεται τώρα αντικείμενο περαιτέρω έρευνας. Οι αρχές ελέγχουν επίσης τους διοργανωτές της χριστουγεννιάτικης αγοράς, κυρίως εάν εφαρμόστηκαν μέτρα ασφαλείας που υπέδειξε ο δήμος.

Τα πιθανά κενά και τα σφάλματα στο πρωτόκολλο ασφάλειας που ακολουθήθηκε στο Μαγδεμβούργο, επιτρέποντας το αυτοκίνητο να φθάσει στην αγορά και να καταλήξει στο συγκεντρωμένο πλήθος, θα τεθούν τη Δευτέρα στην επιτροπή Εσωτερικής Πολιτικής της Bundestag, της ομοσπονδιακής κάτω Βουλής της Γερμανίας.

Η υπουργός Εσωτερικών Φέζερ και ο επικεφαλής της ΒΚΑ Χόλγκερ Μουνχ θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις βουλευτών: κυρίως στο ερώτημα ποιες υπηρεσίες είχαν στη διάθεσή τους πληροφορίες για τον Ταλέμπ Αμπντουλμοζέν και πώς τις χειρίστηκαν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, οι διοικητικές αρχές σε τουλάχιστον έξι κρατίδια είχαν ασχοληθεί με την περίπτωσή του.

Από την πλευρά της, η κυρία Φέζερ απαίτησε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) να μην αποπειραθεί να εκμεταλλευτεί την επίθεση στο Μαγδεμβούργο για εκλογικό όφελος.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια εκμετάλλευσης μιας τόσο τρομερής πράξης και κατάχρησης του πόνου των θυμάτων είναι αποκρουστική. Απλώς δείχνει τον χαρακτήρα αυτών που κάνουν τέτοια πράγματα», είπε η υπουργός, αναφερόμενη εμμέσως πλην σαφώς στη συγκέντρωση της Δευτέρας που οργάνωσε η AfD στο Μαγδεμβούργο, κατά τη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν συνθήματα που απαιτούσαν την απέλαση παραβατικών μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

