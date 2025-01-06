Η εξάλειψη των Κούρδων μαχητών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) στη Συρία είναι θέμα χρόνου, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Η κατάσταση στη Συρία άλλαξε. Πιστεύουμε πως η εξάλειψη του PKK/YPG δεν είναι παρά θέμα χρόνου» δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, ενώ συγκρούσεις διεξάγονται στη βόρεια Συρία που φέρνουν αντιμέτωπες ένοπλες παρατάξεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία και δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας, μεταξύ των οποίων οι κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί πως αποτελούν κλάδο του PKK.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν Σαφάντι, ο Φιντάν είπε ακόμα πως η Άγκυρα δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε πολιτική που θα επέτρεπε στη YPG να διατηρήσει παρουσία εκεί.

«Είμαστε σε θέση όχι μόνο να δούμε, αλλά και να διαλύσουμε οποιουδήποτε είδους σκευωρία στην περιοχή», υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

