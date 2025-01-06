Η Ρώμη διαψεύδει ότι η Μελόνι συζήτησε με τον Τραμπ ενδεχόμενη συνεργασία με την SpaceX

Η κυβέρνηση της Ρώμης, με ανακοίνωσή της, διέψευσε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στη Φλόριντα, στην ιδιωτική κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συζήτησε ενδεχόμενη συνεργασία με την εταιρία SpaceΧ, ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ.

"Η προεδρία της ιταλικής κυβέρνησης διαψεύδει ότι υπεγράφησαν συμβόλαια ή έγιναν συμφωνίες με την εταιρπ8α SpaceX για την χρήση του συστήματος δορυφορικών συνδέσεων Starlink", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

"Οι επαφές με τη SpaceX εντάσσονται στις συνηθισμένες πρωτοβουλίες διαλόγου και εμβάθυνσης που οι κρατικές υπηρεσίες αναπτύσσουν με εταιρίες του ιδιωτικού τομέα -σε αυτή την περίπτωση με εκείνες που ασχολούνται με ασφαλείς συνδέσεις- για τις ανάγκες μετάδοσης κρυπτογραφημένων στοιχείων", πρόσθεσε η ιταλική κυβέρνηση.

Με την συγκεκριμένη ανακοίνωση, τέλος, η προεδρία της ιταλικής κυβέρνησης "διαψεύδει ακόμη πιο κατηγορηματικά -θεωρώντας την απλά γελοία- την είδηση ότι το θέμα της SpaceX συζητήθηκε κατά την συνάντηση της Τζόρτζια Μελόνι με τον εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ".

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η οποία ανέφερε ως πηγή το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, η κυβέρνηση Μελόνι φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την εταιρία SpaceX για πενταετές συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει την προμήθεια υπηρεσιών του τομέα τηλεπικοινωνιών.

Σύμφωνα με το Βloomberg "φέρεται να πρόκειται για κρυπτογραφημένο σύστημα υπερπροηγμένης τεχνολογίας, το οποίο αφορά τα τηλεφωνικά δίκτυα και τις διαδικτυακές υπηρεσίες της κυβέρνησης, τις στρατιωτικές επικοινωνίες στην περιοχή της Μεσογείου και τις δορυφορικές υπηρεσίες direct-to-cell, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις". Το πρακτορείο ειδήσεων πρόσθεσε ότι "το όλο αυτό σχέδιο συνεργασίας φέρεται να απέκτησε νέο ρυθμό, ως προς την εφαρμογή του, μετά την πρόσφατη συνάντηση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Αμερικανό εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ".

Σήμερα το μεσημέρι, τέλος, η επικεφαλής των Ιταλικών Υπηρεσιών Ασφαλείας Ελιζαμπέτα Μπελόνι ανακοίνωσε ότι παραιτείται των καθηκόντων της για προσωπικούς λόγους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν από τη Μελόνι να πληροφορήσει αναλυτικά το κοινοβούλιο για την "αλλαγή φρουράς" στις υπηρεσίες ασφάλειας της χώρας και αν πρόκειται όντως μόνο για απόφαση που συνδέεται με ιδιωτικής φύσεως λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

