Γάζα: Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε 49 νεκρούς μέσα σε 24 ώρες

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα πως τουλάχιστον 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες σ' αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, όπου εδώ και 15 μήνες διεξάγεται πόλεμος με το Ισραήλ.

Με τους θανάτους αυτούς, ο συνολικός απολογισμός αυξήθηκε σε 45.854 νεκρούς, ανέφερε σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι 109.139 άνθρωποι έχουν επίσης τραυματισθεί στη λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου, που ξέσπασε με μια χωρίς προηγούμενο επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

