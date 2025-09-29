Μαδαγασκάρη: Στους 22 οι νεκροί των διαδηλώσεων - διαλύει την κυβέρνηση ο πρόεδρος

Ο Πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ραζουελίνα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι διαλύει την κυβέρνηση, μετά από διαδηλώσεις με πρωτοβουλία νέων για τις διακοπές νερού και ρεύματος, στις οποίες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί.

Εμπνευσμένες από τις λεγόμενες διαδηλώσεις της «Γενιάς Ζ» στην Κένυα και στο Νεπάλ, οι τριήμερες κινητοποιήσεις είναι οι μεγαλύτερες που έχει γνωρίσει το νησί του Ινδικού Ωκεανού εδώ και χρόνια, και η σοβαρότερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ο Ραζουελίνα από την επανεκλογή του το 2023.

«Αναγνωρίζουμε και ζητούμε συγγνώμη αν μέλη της κυβέρνησης δεν εκτέλεσαν τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν», είπε ο Ραζουελίνα σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Η Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέφερε ότι τα θύματα περιλαμβάνουν διαδηλωτές και περαστικούς που σκοτώθηκαν από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, αλλά και άλλους που σκοτώθηκαν σε μεταγενέστερα επεισόδια εκτεταμένης βίας και λεηλασιών από άτομα και συμμορίες που δεν συνδέονταν με τους διαδηλωτές.

