Δικαστήριο στη Μαδαγασκάρη καταδίκασε για πρώτη φορά άνδρα σε χειρουργικό ευνουχισμό, για τον βιασμό ενός 6χρονου κοριτσιού το 2024.

Ο άνδρας καταδικάστηκε για τον βιασμό και την απόπειρα φόνου ενός 6χρονου κοριτσιού σε μια κοινότητα 30 χιλιόμετρα από το Ανταναναρίβο, την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, εξήγησε ο γενικός εισαγγελέας του εφετείου όπου εκδικάστηκε η υπόθεση.

«Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε από το δικαστήριο σε ισόβια κάθειρξη με καταναγκαστικά έργα και ευνουχισμό», πρόσθεσε σε δήλωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας.

Η ποινή του ευνουχισμού υιοθετήθηκε πέρυσι στη Μαδαγασκάρη στο πλαίσιο ενός νόμου που αφορά τους βιασμούς ανηλίκων ηλικίας 10 ετών και κάτω και η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που επιβάλλεται αυτή η ποινή στη χώρα.

Η κυβέρνηση εξήγησε ότι εισήγαγε τον νόμο επειδή έχουν καταγραφεί πολλές τέτοιες υποθέσεις από τα δικαστήρια.

«Η σημερινή απόφαση αποτελεί μια ισχυρή και σημαντική απάντηση από το δικαστικό σύστημα που έχει στόχο να χρησιμεύσει και ως προειδοποίηση προς οποιονδήποτε έχει αντίστοιχες κακόβουλες προθέσεις», τόνισε ο γενικός εισαγγελέας.

Πού εφαρμόζεται ο χειρουργικός και ο χημικός ευνουχισμός

Ο χειρουργικός ευνουχισμός είναι μη αναστρέψιμος, καθώς είναι αμφοτερόπλευρη ορχεκτομή (εκτομή και των δύο όρχεων), προκαλώντας στείρωση και μειώνοντας σημαντικά την παραγωγή ορμονών, όπως η τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα.

Εφαρμόζεται ως τιμωρία για κάποια σεξουαλικά εγκλήματα στην Τσεχία και τη Γερμανία, με τη συγκατάθεση του καταδικασμένου.

Η Λουιζιάνα έγινε πέρυσι η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που προβλέπει την ποινή αυτή για τους δράστες κάποιων σεξουαλικών εγκλημάτων με θύματα ανήλικους.

Ο χημικός ευνουχισμός, γίνεται με τη χορήγηση φαρμάκων και μπορεί να αντιστραφεί. Ως τιμωρία για σεξουαλικά εγκλήματα έχει υιοθετηθεί σε πολλές αμερικανικές πολιτείες, αλλά και σε χώρες όπως η Πολωνία και η Νότια Κορέα.

Η Βρετανία εξετάζει επίσης την υιοθέτησή του.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι και οι δύο αυτές πρακτικές είναι ανήθικες και ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ενθάρρυνση των θυμάτων κακοποίησης να καταγγείλουν την κακοποίηση, στην προστασία τους από τυχόν αντίποινα και σε ευρύτερες προσπάθειες πρόληψης.

Πηγή: skai.gr

