ΗΠΑ: Ο Νετανιάχου εξέφρασε τη λύπη του για την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ από το Ισραήλ

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη λύπη του για την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ από το Ισραήλ» ανακοίνωσε επίσημα ο Λευκός Οίκος, την ώρα που η συνάντηση του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.



Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναλυτικά

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τριμερή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλάχμαν Μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι του Κατάρ.

Ο πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία του να θέσει τις σχέσεις Ισραήλ – Κατάρ σε μια θετική οδό μετά από χρόνια αμοιβαίων παραπόνων και κακής επικοινωνίας.

Οι ηγέτες δέχθηκαν την πρόταση του προέδρου για την ίδρυση τριμερούς μηχανισμού.

President Donald J. Trump hosts a trilateral phone call with Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani of Qatar in the Oval Office. pic.twitter.com/ekbKg3WDZQ — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2025

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε βαθιά λύπη για το ότι η πυραυλική επίθεση του Ισραήλ έναντι στόχων της Χαμάς στο Κατάρ σκότωσε ακούσια έναν Καταριανό στρατιωτικό.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε τη λύπη του για την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ από το Ισραήλ και επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα ενορχηστρώσει ανάλογη επίθεση στο μέλλον.

Ο Πρωθυπουργός Αλ Θάνι χαιρέτισε αυτές τις διαβεβαιώσεις, τονίζοντας την ετοιμότητα του Κατάρ να συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια της περιοχής.

Οι ηγέτες συζήτησαν μια πρόταση (σ.σ των ΗΠΑ) για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, και τις προοπτικές για μια πιο ασφαλή Μέση Ανατολή».

Πηγή: skai.gr

