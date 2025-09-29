Συμφωνία στη Γάζα: Συγγενείς ομήρων καλούν τον Τραμπ να πιέσει τον Νετανιάχου

Ισραηλινοί και συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Γάζα διαδήλωσαν σήμερα το βράδυ μπροστά από το παράρτημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Τελ-Αβίβ, καλώντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση στον πρωθυπουργό Νετανιάχου για να αποδεχτεί το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

"Τώρα, τώρα!", φώναζε το πλήθος, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στον Λευκό Οίκο.

"Μην επιτρέψετε καμιά απόπειρα δολιοφθοράς της συμφωνίας!", δήλωσε ένας διαδηλωτής.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν ένα πανό που έγραφε: "Πρόεδρε Τραμπ, γράψτε ιστορία. Φέρτε τους στο σπίτι τώρα".

Χθες, συγγενείς ομήρων απέστειλαν επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο ζητώντας του να "παραμείνει αποφασισμένος" στη δέσμευσή του να βάλει τέλος στον πόλεμο, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

