Η Γάζα στο επίκεντρο των συζητήσεων του Ρούμπιο με τον πρίγκιπα-διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στο Ριάντ, συζήτησαν τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις και τις προσπάθειες για την επίτευξη ασφάλειας και σταθερότητας, μετέδωσε το σαουδαραβικό, επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο SPA.

Ο Ρούμπιο έφτασε νωρίς το πρωί στη Σαουδική Αραβία, από το Ισραήλ όπου ξεκίνησε την πρώτη επίσκεψή του στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αύριο Τρίτη πρόκειται να συναντηθεί με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και η συζήτησή τους αναμένεται να επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και την αποκατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων.

Στην ανακοίνωση του σαουδαραβικού πρακτορείου δεν γίνεται καμία αναφορά στο θέμα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρούμπιο και ο πρίγκιπας Σαλμάν αναφέρθηκαν «στη σημασία μιας διευθέτησης για τη Γάζα που θα συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα».

Η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Τάμι Μπρους ανέφερε ότι ο Ρούμπιο και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας εξέφρασαν τη στήριξή τους στην κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Συρία, τον Λίβανο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

