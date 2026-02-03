Το νεκροταφείο Green-Wood, έκτασης 478 στρεμμάτων, στο Μπρούκλιν, όπως και πολλά άλλα σε όλη την Αμερική, εξαντλεί τον χώρο του για νέες ταφές. Με τη βοήθεια ενός Γερμανού επιχειρηματία, οι υπεύθυνοι του νεκροταφείου πιστεύουν ότι μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους μετατρέποντας τους νεκρούς σε λίπασμα.

Η διαδικασία, που ονομάζεται φυσική οργανική αποσύνθεση, χρησιμοποιεί τα βακτήρια του ίδιου του σώματος για να μετασχηματίσει τον ανθρώπινο ιστό. Οι νεκροί τοποθετούνται σε ένα σφραγισμένο δοχείο με τριφύλλι και άχυρο, εξοπλισμένο για τη ρύθμιση της ροής του αέρα, της θερμοκρασίας και της υγρασίας, σημειώνει η Wall Street Journal. Στη συνέχεια, η φύση κάνει το έργο της. Τα μικρόβια αποσυνθέτουν τα πάντα εκτός από τα οστά, τα οποία αλέθονται.

Το σχέδιο του Green-Wood είναι να χρησιμοποιήσει το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά υλικό για να καλλιεργήσει δέντρα και λιβάδια και να αυξήσει τα κέρδη του. «Είναι ένας τρόπος να συνδυάσουμε τη δημιουργία εσόδων με την οικολογική αναγέννηση», δήλωσε ο Joseph Charap, αντιπρόεδρος του τμήματος κηπουρικής στο Green-Wood.

Το νεκροταφείο σχεδιάζει να ξεκινήσει με περίπου 18 δοχεία κομποστοποίησης από τη νεοσύστατη εταιρεία Meine Erde με έδρα το Βερολίνο. Ενώ παρόμοιες εταιρείες υπάρχουν διάσπαρτες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Pablo Metz, ο 45χρονος ιδρυτής της Meine Erde, ελπίζει να διαδώσει την πρακτική σε περισσότερους Αμερικανούς, ξεκινώντας από το Μπρούκλιν.

«Η ιδέα να ξεκινήσουμε από το μηδέν, ειδικά σε ένα όμορφο μέρος όπως το Green-Wood, είναι λίγο ακαταμάχητη», δήλωσε η Meera Joshi, πρόεδρος του νεκροταφείου και πρώην αναπληρωτής δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 14 πολιτείες έχουν νομιμοποιήσει την κομποστοποίηση των νεκρών, ξεκινώντας από την Ουάσινγκτον το 2019. Κοινοβούλια από τη Γερμανία έως την Ελβετία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο αυτό.

«Αντιμετωπίζουμε τον θάνατο σε μια κλίμακα που δεν έχουμε ξαναδεί λόγω του μεγέθους της γενιάς των baby boomers», δήλωσε ο γερουσιαστής Jamie Pedersen, ο οποίος προώθησε τη νομοθεσία.

«Η αποτέφρωση και η ταφή ήταν οι μόνες δύο επιλογές για χιλιετίες», είπε ο Pedersen. «Οι νεότερες γενιές αναμένεται να απαιτήσουν πιο εξατομικευμένες τελετές θανάτου», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

