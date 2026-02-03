Ένας 24χρονος διακομίστηκε το βράδυ της Κυριακής στα επείγοντα του Νοσοκομείου Rangueil της Τουλούζης με έντονους πόνους. Οι γιατροί ανακάλυψαν οβίδα πυροβολικού από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μήκους περίπου 20 εκατ., που ήταν σφηνωμένο στο ορθό του, με αποτέλεσμα την εκκένωση του νοσοκομείου.

Το πυρομαχικό αποδείχθηκε ενεργό σύμφωνα με αναφορές των γαλλικών μέσων και της Daily Mail, με αποτέλεσμα τη διακοπή της εγχείρισης και την εκκένωση.

Λόγω του κινδύνου έκρηξης, το προσωπικό και οι ασθενείς του νοσοκομείου απομακρύνθηκαν επειγόντως και η περιοχή αποκλείστηκε.

Κλήθηκαν πυροτεχνικοί και πυροσβέστες. Οι εμπειρογνμώμονες έκριναν ότι το περίβλημα ήταν ασφαλές και αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η εισαγγελία μπορεί να ανοίξει υπόθεση για παράνομο χειρισμό εκρηκτικών. Ο άνδρας θα ανακριθεί από την αστυνομία.

🇫🇷 | Un hombre de 24 años llegó por la noche a urgencias del Hospital Rangueil de Toulouse con fuertes dolores. Los médicos descubrieron un proyectil de artillería de la Primera Guerra Mundial, de unos 20 cm de largo, alojado en su recto.



La munición resultó estar activa y sin…

Η ορειχάλκινη οβίδα των 37 χιλιοστών χρησιμοποιήθηκε από τον Αυτοκρατορικό Γερμανικό Στρατό προς το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Τέτοια βλήματα είχαν σφραγίδα ημερομηνίας και εκατοντάδες χιλιάδες χρησιμοποιήθηκαν εναντίον βρετανικών και γαλλικών δυνάμεων σε μεγάλες μάχες στο Δυτικό Μέτωπο μεταξύ 1914 και 1918.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία έχει δει μια τέτοια περίπτωση.

Το 2022 υπήρξε ανάλογο περιστατικό με 88χρονο Γάλλο ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ανάλογο πρόβλημα.

Ο ανώνυμος ηλικιωμένος έφτασε στο Νοσοκομείο Sainte Musse στην Τουλόν, στη νότια Γαλλία, με την ελπίδα να αφαιρεθεί το βλήμα πυροβολικού μήκους οκτώ ιντσών από το ορθό του.

Η άφιξή του σήμανε συναγερμό, καθώς οι υπάλληλοι του νοσοκομείου φοβόντουσαν ότι το βήμα θα εκραγεί.

Ωστόσο, οι πυροτέχνουργοι διαπίστωσαν ότι υπήρχε μικρός κίνδυνος έκρηξης.

Πηγή: skai.gr

