Η Μέση Ανατολή δεν χρειάζεται ακόμη μία αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και για τον λόγο αυτόν η Τεχεράνη πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα με την Ουάσινγκτον, εκτίμησε σήμερα ο Ανουάρ Γκάργκας, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στη διάρκεια διάσκεψης στο Ντουμπάι.

«Το Ιράν σήμερα έχει ανάγκη να καταλήξει σε μια συμφωνία», τόνισε ο Γκάργκας, εκτιμώντας ότι η Τεχεράνη πρέπει «να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ».

«Πιστεύω ότι η περιοχή έχει αντιμετωπίσει πολλές επικίνδυνες αντιπαραθέσεις. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμη μία και θα ήθελα να δω άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ που θα οδηγήσουν σε συμφωνίες, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε πλέον αυτά τα προβλήματα», επεσήμανε.

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή, θα μπορούσαν να διεξαχθούν ήδη την Παρασκευή στην Τουρκία

Πηγή: skai.gr

