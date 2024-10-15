Το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή προστίμου 4 εκατομμυρίων δολαρίων στη Lufthansa για διάκριση σε βάρος Εβραίων επιβατών σε μια πτήση από τη Νέα Υόρκη μέσω Φρανκφούρτης στη Βουδαπέστη τον Μάιο του 2022.

Το υπουργείο τόνισε ότι σε 128 Εβραίους επιβάτες - οι οποίοι σχεδόν όλοι φορούσαν ενδύματα που φορούν Ορθόδοξοι Εβραίοι άνδρες - τους απαγορεύτηκε να επιβιβαστούν σε μια πτήση με ανταπόκριση στη Γερμανία, με την αιτιολογία φερόμενης μη πρέπουσας συμπεριφοράς ορισμένων επιβατών.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους Εβραίους επιβάτες δε γνωρίζονταν μεταξύ τους ούτε ταξίδευαν μαζί, είπαν σε ερευνητές του υπουργείου ότι η Lufthansa τους αντιμετώπισε όλους σαν να ήταν μια ενιαία ομάδα και τους αρνήθηκε την επιβίβαση για υποτιθέμενη κακή συμπεριφορά ορισμένων, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών.

Το ίδιο σημείωσε ότι θα απαιτήσει από τη Lufthansa να πληρώσει 2 εκατομμύρια δολάρια καθώς και 2 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση στους επιβάτες.

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία αρνήθηκε ότι οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους της ενεπλάκη σε διακρίσεις εις βάρος επιβατών, αλλά συμφώνησε στον διακανονισμό για να αποφύγει εις βάρος της αγωγές στις οποίες απειλούσε να προβεί το αμερικανικό υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

